Sanidad

115 días de espera para una consulta de Rehabilitación en el Área Sanitaria de Ferrol

La mayoría de las especialidades se atienden dentro de período de 0 a 3 meses

Montse Fernández
Montse Fernández
12/03/2026 18:05
Operarios, este lunes, colocando la lona conmemorativa del 50 aniversario
La espera media de las consultas externas se sitúa en los 71,4 días
J.Meis
Según los datos publicados por el Sergas relativos a listas de espera en las siete áreas sanitarias gallegas, en la de Ferrol, la mayor demora para una cirugía se da en el ámbito de la Otorrinolaringología, con 80,71 días de media aguardando por una intervención. En el campo de la Oftalmología, son 64 jornadas de media las que se deben esperar antes de ser intervenido de alguna patología relacionada con esta especialidad médica.

En Dermatología (44.8) y Cirugía General y Digestiva (53,4) se han dado las esperas más cortas durante el año 2025.

En lo relativo a las consultas externas, las demoras más destacadas en el Área Sanitaria de Ferrol están, como es habitual, en las de Rehabilitación y de Traumatología. En la primera había, a 31 de diciembre de 2025, un total de 3.333 personas en lista de espera para una atención por parte del especialista, acumulando una media de 115,2 días –la más alta de todas las especialidades– para ser recibidos por el personal facultativo. Por otra parte, las atenciones en Traumatología acumulan una demora media de 57,8 días, con un total de 4.544 personas esperando por una consulta a finales del pasado año.

xerente da Área Sanitaria de Ferrol, Fernanda López Crecente, acompañada do Director Asistencial, Salvador Mariño-Ageitos Monteagudo; e da directora de Enfermaría da Área, Isabel Turnes Cordeiro, presenta os datos de actividade da Área

El Marcide incrementó en 2025 la actividad quirúrgica pero también los tiempos de espera

En la mayoría de las especialidades las atenciones médicas se producen entre los 0 y 3 meses después de solicitarla, pero hay alguna área en la que es necesario aguardar entre tres y seis meses, como acontece con Neurología (385); Otorrinolaringología (939); Rehabilitación (991); Traumatología (917) o Ginecología (244).

Asistencias

En cuanto a la actividad asistencial del pasado año, las consultas se incrementaron un 7,3%, pasando de las 375.769 de 2024 a las 403.150 del año anterior. También han aumentado las intervenciones un 5,1% (12.220 a 12.837) y las pruebas un 3,5% (206.642 a 213.913). Los procesos radiológicos aumentaron también un 1,4%, al igual que la realización de TACs, pasando de 18.600 a 18.872, lo que supone un 1,5%. Se realizaron asimismo más resonancias magnéticas, pasando de 7.799 a 8.471, lo que implica un 8,6% y también han sido atendidas más urgencias, con un incremento del 2%, pasando de 190.074 consultas a 194.213 el pasado ejercicio.

