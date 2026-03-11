"Un robo en un lugar tan céntrico de Ferrol y a 100 metros de comisaría no es normal"

El objetivo de los ladrones son las máquinas tragaperras Jorge Meis

“El que tiene un negocio sabe que está expuesto, pero en un lugar tan céntrico y a 100 metros de una comisaría de policía es para preocuparse”. Así de preocupado se mostrada este miércoles Emilio Vázquez, propietario del Café Avenida y víctima, por segunda vez en una semana, de uno de los robos exprés que están poniendo en jaque a la hostelería ferrolana.

La semana pasada fueron tres los locales –uno de ellos la misma cafetería de la plaza de España– en los que entraron los ladrones con el mismo modus operandi en todos ellos: rompen la luna más próxima a la máquina tragaperras, entran en el establecimiento por el método del butrón, roban empleando la fuerza la recaudación de la máquina tragaperras y abandonan el local en menos de 90 segundos. Así lo recogen incluso las cámaras de seguridad de los establecimientos, y a la llegada de la Policía ya no hay ni rastro de los cacos.

La noche del pasado martes 10 volvió a suceder en torno a las 4.30 horas en la icónica cafetería de la plaza de España, donde tan solo hace una semana se produjo el mismo robo. Con la luna recién cambiada y conocedores del acceso directo a la tragaperras, los ladrones volvieron a actuar y escapar.

“La primera vez fue una persona sola y la otra estaba esperando fuera, ahora fueron dos y se escaparon cada uno por su lado hacia las Casas Baratas”, relata Emilio Vázquez, notablemente preocupado por la falta de seguridad que percibe.

El propietario del local, que es además el presidente de la Asociación de Empresarios de Hostalería de Ferrol e comarcas, asegura que los ladrones “saben muy bien dónde y cómo golpear para abrir las máquinas, empleando la misma violencia que para romper los escaparates, ahora se dirigen ya al cajetín de los billetes, para hacer un trabajo más limpio y no andar con monedas, como la vez anterior”, explica. La preocupación no es ya el botín de los atracadores –en el otro robo se hicieron con unos mil euros y esta vez apenas con la mitad, ya que en una semana no se juntó más dinero en la máquina–, sino el miedo que este hostelero y los demás tienen por una situación repetida en el tiempo y en lugares céntricos.

Por eso, desde la asociación de hosteleros se está tramitando una reunión con la comisaria de Ferrol-Narón, ya que es la Policía Nacional a la que corresponden los temas de seguridad ciudadana. De todos modos, Vázquez indica que el Concello también tiene que tomar cartas en el asunto y al existir una Junta de seguridad es necesario que se aborde esta situación.

Medidas

A la espera de que se produzcan detenciones y la desarticulación de estos grupos organizados –”tienen todos los datos y no sería de extrañar que dos días antes fuesen clientes del negocio para estudiar el robo sobre el terreno”, indica Vázquez–, los hosteleros se agarran a lo que pueden, la mejora de sus medidas de seguridad.

De este modo, teniendo en cuenta que el objetivo principal de los ladrones son las máquinas tragaperras, los negocios están procediendo ya a la instalación de cajas de seguridad en las que se guardan una vez cerrado el negocio, las máquinas, con persianas que blindan el aparato, de forma que, al menos, comenta Vázquez, “disuadan o retrasen la acción de los ladrones”. Además, se están mejorando también las cámaras para que enfoquen con mayor claridad y precisión. De hecho, los ladrones ya han sido captados en imágenes que están en manos de la Policía Nacional.

Esta oleada de robos exprés en poco más de una semana se produce tan solo unos días después de que se anunciase por parte de la Policía Nacional la desarticulación de dos grupos delictivos que actuaban en negocios de hostelería de la comarca y en el interior de automóviles.

Queda en activo esta tercera “banda” de autores de robos exprés en locales céntricos.