Presentación del procesionario de la Semana Santa y la revista Ecce Homo en el Torrente

El concierto se celebra este viernes en la capilla del Torrente Ballester AEIG

La Junta General de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa presentará mañana, día 13, el procesionario de este año así como un nuevo número de la revista Ecce Homo. El evento se celebrará en la capilla del Torrente Ballester, a partir de las 19.00 horas, y tendrá un broche musical que este año, como gesto de apoyo de la Junta al objetivo de conseguir la declaración de la Fiesta de las Pepitas como de Interés Turístico Internacional, pondrá la rondalla Añoranzas.

De la imprenta de la Diputación Provincial de A Coruña han salido este año 15.000 ejemplares del procesionario y 5.000 de la revista, junto a 300 carteles. Como es habitual, se repartirán al público que asista al acto de presentación y, posteriormente, se distribuirán a través de las oficinas de turismo de la ciudad, el Museo de la Semana Santa y el local de la Junta de Cofradías.

Con este acto, la entidad cofrade cierra el calendario de convocatorias habituales en el preámbulo de cada Semana Santa, después de haber celebrado ya la presentación del cartel, el Vía Crucis y la lectura del pregón.

Charla y Quinario

En otro orden de asuntos, la Cofradía de Dolores celebró ayer una charla formativa a cargo del sacerdote Francisco Javier Martínez Prieto, párroco de Ortigueira y experto en Patrimonio, titulada, “Personajes de la Pasión. Perspectiva bíblica e histórica”. La acción está enmarcada en los actos que propone la hermandad de Méndez Núñez para este año. En la misma jornada se desarrolló también en el templo de Dolores un acto de oración de la Delegación Episcopal de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol.

Por otra parte, la cofradía de Dolores prosigue la celebración del Quinario en honor de su titular, que este jueves, viernes y sábado, a las 19.00 horas. El párroco Antonio Rodríguez Basanta, dirige las cinco funciones religiosas y la misa posterior.