Nueve horas de “maratón cofrade” el próximo sábado con la décima edición de ‘Sones Marineros’

El Carmen ofreció un concierto en las casas de la Bazán el pasado día 1 Emilio Cortizas

El mundo cofrade de Ferrol y comarca está de enhorabuena al sumar un nuevo evento en su calendario. El “maratón” que supone la décima edición de ‘Sones Marineros’, el certamen anual organizado por la Agrupación Musical Nuestra Señora del Carmen que en esta ocasión “pega el estirón” para celebrar los diez años de la banda y propone nueve horas banda sonora con olor a incienso.

Será este próximo sábado 14, desde las 15.15 horas en el pabellón tres de la antigua FIMO, que se convertirá para la ocasión en un triple espacio que albergará un escenario con 300 sillas para el público, una zona donde se instalarán cofradías de toda Galicia para difundir su actividad, y un tercer lugar donde reponer fuerzas con opciones para comer y beber.

Explica Tamara Vázquez Picallo, una de las responsables de la organización, que en el Concello de Ferrol han acogido con entusiasmo la idea, pionera en estas latitudes, pero un evento habitual en el sur de España. De hecho, la inspiración les vino ya en 2019, cuando los “marineros” acudieron a la feria ‘Capricho Cofrade’ en Granada y supieron que querían hacer algo parecido en su ciudad. Así, tras recuperarse de una pandemia que se ensañó especialmente con las agrupaciones musicales, decidieron dar el paso este 2026.

Nueve horas de música

Después de un acto inaugural al que asistirán responsables municipales como colaboradores del evento, además de miembros de la Diócesis y de las hermandades, abrirán los stands y empezará a sonar la música de DJ AR. De la mano de los presentadores, Dani Ríos y Ramón Castro, se dará paso a las formaciones sobre el escenario, quienes tendrán cerca de una hora de actuación, interpretando unas cinco marchas cada una.

Romperá el hielo Nuestra Señora del Nordés-OJE Ferrol (16.30) y le seguirá SM Vera Cruz de Santiago de Compostela (17.30), la también ferrolana Nuestro Padre Jesús Nazareno (18:30), La Naval de Viveiro (19.30), BCT Nazareno y Soledad de Astorga (20.30), cerrando los anfitriones de Nuestra Señora del Carmen (21.15). No obstante, la música no remata ahí, sino que será el grupo local ZEST quien se suba desde las 22.00 a las tablas hasta el fin de fiesta, que será justo a la medianoche.

Entremedias, pasacalles de las formaciones, presentación de la Semana Santa de Ferrol, Santiago, A Coruña y Ortigueira, además del Grupo de Fieles de Cristo Rey en la zona expositiva y mucho ambiente cofrade para abrir boca cuando quedarán únicamente quince días para el Domingo de Ramos, el día que todos están esperando.