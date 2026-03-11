Mi cuenta

Diario de Ferrol

Sociedad

Mes dedicado a la seguridad vial de mano de la firma ferrolana Ali Bebé

Montse Fernández
Montse Fernández
11/03/2026 18:34
Conferencia de Josep Vallés en el marco del mes de la Seguridad Vial
Conferencia de Josep Vallés en el marco del mes de la Seguridad Vial
Martín Barreiro
Con el inicio de marzo Ali Bebé ha iniciado la cuarta edición de su Mes de la Seguridad Vial, con el impulso de varias actividades.

Desde el espacio comercial se busca principalmente concienciar a las familias sobre la importancia de utilizar sistemas de retención infantil nuevos, seguros y correctamente instalados, especialmente ante el incremento de desplazamientos por carretera que se prevé para los próximos días de Semana Santa.

Desde Ali Bebé también buscan llamar la atención sobre cuestiones recurrentes como puede ser el hecho de utilizar sillas de segunda mano o antiguas y el peligro de seguridad que puede conllevar si estas no están en buen estado, ya que, como afirman, muchas piezas pueden haberse deteriorado y no cumplirían la función de seguridad que se les espera a estos elementos de retención del bebé o niño.

Para dar visibilidad a esta y otras cuestiones desde el espacio se ha organizado un completo programa de actividades gratuitas y dirigidas a toda la familia. La pasada semana se realizaron revisiones, sin coste, de sillas y se celebró una charla con el experto Josep Vallés, formador de Naciones Unidas en seguridad vial infantil y presidente de la Fundación Smart Baby, y miembros del Speis de Narón, que llevaron al espacio comercial un simulador de accidentes.

El programa tendrá continuidad con un circuito de conducción de seguridad vial dirigido a niños de 2 a 8 años con el apoyo de la Policía Local de Ferrol y la Asociación Stop Accidentes, previsto para mañana viernes y sábado en el que es necesario apuntarse

Mes dedicado a la seguridad vial de mano de la firma ferrolana Ali Bebé
Montse Fernández
