Los robos exprés en la hostelería ferrolana se ceban con el café Avenida, al que entran por segunda vez

Los ladrones volveieron a entrar rompiendo la misma luna que la semana pasada Jorge Meis

No ha pasado ni una semana y el Café Avenida ha vuelto a sufrir un acto vandálico y un robo en la madrugada de este miércoles. Fue el pasado jueves cuando los ladrones rompían la luna de la icónica cafetería ferrolana y se hacían, en cuestión de escasos minutos, con la recaudación de la máquina registradora.

La pasada noche se ha repetido el mismo modus operandi y en el mismo escaparate recién colocado tras la rotura anterior.

Continúan de este modo los robos exprés en los locales de hostelería de la ciudad, ya que la semana pasado fueron tres (dos en la plaza de España y uno en la avenida de Esteiro) los que se vieron afectados por este grupo de ladrones que actúan encapuchados (existen registros en las cámaras de seguridad de al menos un establecimiento) y de forma rápida, tras romper los escaparates de acceso.