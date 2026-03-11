Mi cuenta

Los precios se contienen e incluso van a menos en el mercado central de Ferrol

La subida en el contexto bélico parece haber afectado más a las grandes superficies

Marta Corral
Marta Corral
11/03/2026 22:21
Judías, calabacines o berenjenas han bajado su precio en Tere
F. C.
Ningún beneficio traen las guerras y la que se recrudece por momentos en Oriente Medio no es una excepción, tampoco en lo que concierne al bolsillo de los consumidores, que empiezan a notar algunas subidas en los precios, eminentemente en la energía eléctrica y la gasolina. 

No obstante, los placeros del Mercado Central de Ferrol trasladan que, en su caso, los valores prácticamente no han aumentado desde comienzos de año e incluso, como asegura María Teresa López, “muchos han bajado”. La responsable de Frutas y Verduras Tere lamenta que “en la televisión están metiendo miedo a la gente” y eso se esté notando en el volumen de clientela que se acerca a la plaza de abastos ferrolana. 

Ejemplifica la placera, entre esas verduras de cultivo nacional que son ahora más baratas, el caso de la judía, que “hace mes y medio estuvo a 10,50 y ahora está a seis, bajó cuatro euros”, y también del calabacín o los pimientos, que están más económicos. Asimismo, las berenjenas se pueden comprar ahora por dos euros menos que antes, tras “estar carísimas después de Navidad”. 

"Que nos pregunten"

“La vida ha subido en general, y en nuestro caso los precios varían en función de la oferta y la demanda, pero de momento no tiene que ver nada con el gasoil y tampoco se ha registrado un encarecimiento significativo, nada que ver con todo lo que se está hablando. A nosotros no nos está afectando”, valora, destacando que incluso la docena de huevos sigue al mismo precio y que, quizás, sea en las grandes superficies donde se esté notando por su engranaje de distribución. 

“Comer hay que seguir comiendo, y si puede ser producto nacional y de calidad, mejor”, aconseja Teresa, esperando que la clientela pregunte para salir de dudas y que en las próximas fechas festivas se note un repunte de ventas. “La Semana Santa siempre es muy buena, así que ojalá que no cambie”, desea. 

