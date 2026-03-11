Mi cuenta

Diario de Ferrol

Ferrol

FeC demanda el aglomerado urgente de la calle Caballo Blanco

Propone dilatar los plazos de los dos grandes proyectos para "atender outras necesidades"

Redacción
11/03/2026 21:33
ponte sobre o tren que hai na confluencia de Manuel Belando con Cabalo BlancoFoto: Martín Barreiro
La Policía precintó la escalera del puente sobre la vía en Manuel Belando
Jorge Meis
Las últimas quejas vecinales sobre el estado de la pasarela sobre la vía del tren en la zona han llevado a Ferrol en Común a pedir que se realice de forma urgente el aglomerado de Caballo Blanco, una zona, explica la formación que lidera Jorge Suárez, “das máis transitadas e cuxo estado de deterioro foi denunciado xa en numerosas ocasións, sen que o goberno ofrecese máis resposta ca un cúmulo de escusas a manobras dilatorias”.

Para FeC, la situación en esa calle es “insostible” y, por ello, “non caben máis pretextos”. Además, anima a la ciudadanía a “efectuar todas as reclamacións patrimoniais por danos que se deban ao estado deplorable das rúas” de la ciudad.

La organización política considera que el “empeño megalómano” del alcalde, José Manuel Rey, para desarrollar “dous únicos proxectos cun financiamento brutal”, estaría dejando a la ciudad “nunha situación calamitosa no mantemento de servizos, nomeadamente da rede viaria de titularidade municipal” que está aumentado el riesgo de accidentes, el daño en vehículos y personas y una “imaxe lamentable”. Por ello, piden alargar los plazos de los dos grandes proyectos para invertir más en otras necesidades.

