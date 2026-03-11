El Puerto de Ferrol invierte más de seis millones en el control y la señalización de su red ferroviaria interna

Obras de la red ferroviaria en el acceso al puerto Daniel Alexandre

Con la conexión con el puerto exterior en su fase definitiva y el avance de las obras de modernización de la red interna –así como la ejecución de una vía de espera en la entrada por el Acceso Norte–, la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao continúa dando pasos hacia la plena operatividad del ferrocarril con la licitación del subsistema de control, mando y señalización de sus instalaciones. El importe estimado, con el IVA incluido, se sitúa muy cerca de los 6,7 millones de euros.

Las obras contemplan la instalación de un enclavamiento electrónico –ENCE, en terminología técnica– en el puerto interior, que, junto con un controlador de objetos –COB–, localizado en este caso en la dársena exterior, permitan “gobernar” la totalidad de la red ferroviaria de la Autoridad Portuaria.

De este modo, en el tramo se incluirán los elementos de campo necesarios, como señales luminosas de focos LED, sistema de detección de trenes y de protección ASFA Digital, entre otros.

Además, se ejecutarán los tendidos de fibra óptica necesarios para comunicar entre sí el ENCE y el COB, y también con el edificio de control y servicios y la red troncal del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.

La inversión está cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional –Feder– del periodo 2021-2027 y es indispensable para que pueda entrar en funcionamiento en condiciones óptimas la red ferroviaria dependiente del organismo que preside Francisco Barea. El plazo que deberá cumplir la empresa seleccionada para entregar la obra no será superior a 13 meses desde la formalización del contrato.

La apuesta del Puerto por el ferrocarril, con la adecuación de la vía desde el túnel de A Malata hasta el puerto interior, la construcción de una vía de espera y la renovación del acceso que discurre adosado a las naves interiores hasta el espigón exterior, tras la lonja, se complementará con la renovación de la línea entre el A Malata y la estación, que le corresponde a ADIF y en la que colabora el Puerto con la financiación del tercer hilo. Las obras ya están en marcha, explican fuentes del Gobierno, y requerirán el corte de la vía durante un año y medio.

Las empresas interesadas tienen de plazo hasta el 13 de abril para presentar sus propuestas

Barea ha manifestado en diferentes ocasiones que unos adecuados accesos ferroviarios al puerto de Ferrol –interior y exterior– son “claves” para una explotación óptima de la infraestructura y para aprovechar las oportunidades que se van a presentar con la plena operatividad de la terminal de contenedores que gestiona a través de FCT el grupo Yilport.

El movimiento de contenedores, de hecho, está experimentando un incremento. El año pasado aumentó cerca de un 59%, lo que convirtió al puerto de Ferrol, tras el de Málaga –un 64% de subida–, en el que más creció este tráfico a lo largo del año pasado entre las 28 autoridades portuarias de interés general.