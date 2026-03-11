El nuevo programa del padrón de Ferrol incluirá el análisis demográfico

A concejala de Recursos Humanos, Susana Sanjurjo, presidió este miércoles el Comité de Seguridade e Saúde

El Concello implantará un nuevo sistema de gestión del padrón municipal, una actuación a la que destina cerca de 224.000 euros y que ejecutará la empresa Spai Innova Astigitas. Se procede así al relevo del actual programa que en su momento había desarrollado el Centro de Recursos Informáticos de la propia administración local y que actualmente está, explica la concejala de Estatística e Recursos Humanos, Susana Sanjurjo, “tecnoloxicamente desfasada, limita a eficiencia do servizo e non permite cumprir con comodidade determinados requirimentos”.

Con la nueva aplicación, el ejecutivo local podrá “axilizar a xestión diaria e tamén permitirá un mellor tratamento dos datos de todos os veciños”, en concreto en lo que respecta a una rapidez mayor en las altas, bajas y modificaciones. Además, se reducirán los errores y las incidencias que transmita el Instituto Nacional de Estadística podrán ser resueltas con una mayor rapidez. Es más, la firma adjudicataria preparará la aplicación no solo para adaptarse a las obligaciones actuales con el organismo estatal, sino para los cambios que se avecinan, como el intercambio de movimientos en tiempo real.

Otra de las cualidades que proporcionará el nuevo sistema –que comenzará a implementarse en las próximas semanas– es su integración con otros repositorios municipales y autonómicos, pero la más innovadora es probablemente que incorpora la capacidad de análisis demográfico, una herramienta que ayudará al Concello, aseguró la edila, “a planificar servizos públicos adaptados ás necesidades reais da poboación”. Con la opción de explotar la información de manera exhaustiva, podrán elaborarse informes estadísticos que “apoiarán a toma de decisións municipais”.

Sanjurjo recuerda que la adjudicación de este contrato incluye formación a las funcionarias que prestan el servicio antes de su puesta en marcha y, además, con la entrada en vigor de la nueva Relación de Puestos de Trabajo –el día 1 de abril– y la unificación de los departamentos de Estatística y Rexistro “darémoslle maior axilidade e melloraremos a atención ao público”. En ese sentido, subraya que habrá un jefe de servicio –la convocatoria ya está en marcha– que coordinará toda la nueva área.

“Facemos todo isto”, declaró este miércoles la concejala de Recursos Humanos, “buscando o beneficio dos veciños e veciñas, que poderán ter, por fin, despois de tantos anos de abandono, un bo servizo á súa disposición”. En esa línea, la responsable de Personal hace hincapié en dotar “a Ferrol das mellores ferramentas agora que estamos medrando en poboación”.

La concejala apuntó que esta mejora se suma a otras que se han llevado a cabo para modernizar la organización interna, también en las áreas de Rexistro y Estatística, y con la implantación del gestor de citas, que permite que se pueda solicitar día y hora en estos dos departamentos en cualquier momento –apartado de destacados de la web municipal–.

Sanjurjo recuerda además que de los nueve administrativos que se incorporaron esta semana a la plantilla municipal, uno de ellos reforzará el servicio de Atención Cidadá.