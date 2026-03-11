El Campus Industrial de Ferrol acoge las Jornadas sobre Filosofía de la Medicina

El catedrático de la UDC, Wenceslao José González, en el Concello, en una imagen de archivo | CEDIDA

El salón de actos Concepción Arenal del Campus acoge este jueves 12, a las 9.30 horas, la inauguración de las Jornadas sobre Filosofía de la Medicina, coordinadas por el catedrático de Lóxica e Filosofía da Ciencia Wenceslao J. González.

La apertura correrá a cargo del vicerrector de Investigación e Transferencia, Jerónimo Puertas; la directora del Centro de Bioética en el Wake Forest College, Ana Lucía Smith Iltis, y el propio González.

Las jornadas sobre Filosofía de la Medicina que se celebrarán en el Campus de Ferrol ya tienen programa completo Más información

Las ponencias correrán a cargo de Ana Smith Iltis, Jonathan Fuller –Pittsburgh– y Atocha Aliseda –Autónoma de México–que, junto a Thomas Schramme –Liverpool– y Jonah Schupbach –Utah–, debatirán en una mesa redonda.