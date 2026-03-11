Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

El Campus Industrial de Ferrol acoge las Jornadas sobre Filosofía de la Medicina

Se inauguran este jueves y se desarrollarán en dos jornadas

Redacción
11/03/2026 21:57
WenceslaoJGonzalezXornadasFilosofia
El catedrático de la UDC, Wenceslao José González, en el Concello, en una imagen de archivo | CEDIDA
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El salón de actos Concepción Arenal del Campus acoge este jueves 12, a las 9.30 horas, la inauguración de las Jornadas sobre Filosofía de la Medicina, coordinadas por el catedrático de Lóxica e Filosofía da Ciencia Wenceslao J. González.

La apertura correrá a cargo del vicerrector de Investigación e Transferencia, Jerónimo Puertas; la directora del Centro de Bioética en el Wake Forest College, Ana Lucía Smith Iltis, y el propio González.

Wenceslao J. González, catedrático de la Facultade de Humanidades e Documentación, coordina el evento

Las jornadas sobre Filosofía de la Medicina que se celebrarán en el Campus de Ferrol ya tienen programa completo

Más información

Las ponencias correrán a cargo de Ana Smith Iltis, Jonathan Fuller –Pittsburgh– y Atocha Aliseda –Autónoma de México–que, junto a Thomas Schramme –Liverpool– y Jonah Schupbach –Utah–, debatirán en una mesa redonda.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El ideal gallego

El Campus Industrial de Ferrol acoge la fase gallega de la First Lego League, con 53 equipos participantes
Redacción
Judías, calabacines o berenjenas han bajado su precio en Tere

Los precios se contienen e incluso van a menos en el mercado central de Ferrol
Marta Corral
luna rota del avenida

"Un robo en un lugar tan céntrico de Ferrol y a 100 metros de comisaría no es normal"
Redacción
WenceslaoJGonzalezXornadasFilosofia

El Campus Industrial de Ferrol acoge las Jornadas sobre Filosofía de la Medicina
Redacción