Ferrol
El Campus Industrial de Ferrol acoge las Jornadas sobre Filosofía de la Medicina
Se inauguran este jueves y se desarrollarán en dos jornadas
El salón de actos Concepción Arenal del Campus acoge este jueves 12, a las 9.30 horas, la inauguración de las Jornadas sobre Filosofía de la Medicina, coordinadas por el catedrático de Lóxica e Filosofía da Ciencia Wenceslao J. González.
La apertura correrá a cargo del vicerrector de Investigación e Transferencia, Jerónimo Puertas; la directora del Centro de Bioética en el Wake Forest College, Ana Lucía Smith Iltis, y el propio González.
Las ponencias correrán a cargo de Ana Smith Iltis, Jonathan Fuller –Pittsburgh– y Atocha Aliseda –Autónoma de México–que, junto a Thomas Schramme –Liverpool– y Jonah Schupbach –Utah–, debatirán en una mesa redonda.