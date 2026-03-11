Mi cuenta

Diario de Ferrol

Ferrol

El Campus Industrial de Ferrol acoge la fase gallega de la First Lego League, con 53 equipos participantes

Ferrolterra tendrá en esta XII edición 17 representantes en las tres categorías que se establecen por edades

Redacción
11/03/2026 22:59
Una edición anterior de la First Lego League
Archivo
Más de 450 jóvenes de distintos puntos de Galicia y Asturias y de diversos centros educativos o agrupaciones se darán cita este sábado 14 en el Campus Industrial de Ferrol, entre las nueve de la mañana y las siete de la tarde, para participar en una nueva edición de la fase gallega de la First Lego League, que alcanza ya su duodécima convocatoria.

Un total de 53 equipos, 32 de ellos en la categoría FLL Challengue –entre 10 y 16 años–, 19 en la FLL Explore –de seis a nueve– y dos en la Discover –de cinco y seis años– presentarán sus proyectos y competirán por hacerse con un hueco en la gran final nacional de la First Lego League, que se disputará el 1 de abril en Burgos –la anterior edición se celebró en la ciudad naval– y a la que acudirán los tres equipos que ganen la fase gallega de este sábado.

El evento estará coordinado por el profesor de la Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol –EPEF– José Antonio Becerra.

La robótica, el trabajo en equipo y la fiesta, de la mano en la final nacional de la First Lego League

Más información

El desafío tendrá dos escenarios, como viene siendo habitual. Por una parte, la presentación de los proyectos de innovación que harán en las aulas de la EPEF y de la Facultade de Humanidades e Documentación, mientras que el ‘Xogo do robot’ tendrá como escenario el pabellón municipal de Esteiro.

La entrega de premios será en el Auditorio, a partir de las cinco de la tarde.

La final nacional de la First Lego League del sábado en Ferrol lleva a los ganadores al mundial en Houston

Más información

La First Lego League, promovida un año más por el Campus Industrial y la EPEF, desafía a los jóvenes, divididos por categorías, a resolver problemas del mundo real como pueden ser el reciclaje, la educación o las energías renovables, aplicando la ciencia y la tecnología.

En la categoría Challengue participan diez equipos de Ferrolterra; en la Explore, seis; y en la de los más pequeños, Discover, uno

