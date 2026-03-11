El Auditorio de Ferrol sonó en femenino con el concierto de obras de mujeres compositoras

Actuación de alumnado del Conservatorio Xan Viaño Daniel Alexandre

La Banda, la Orquesta del Grado Profesional y el Coro del Conservatorio Xan Viaño deleitaron este miércoles a los asistentes al concierto que tuvo lugar en el Auditorio con temas muy especiales, todos ellos de compositoras de diferentes estilos y épocas, con el fin de visibilizar, en el marco de las actividades en torno al 8-M, la riqueza musical de las creadoras a lo largo de la historia.

Así, bajo el lema ‘Música mestra! Mulleres compositoras na historia da música’ tuvo lugar el exitoso recital organizado por el Concello, con la colaboración de la Sociedad Filarmónica Ferrolana.

Un recorrido en femenino por Ferrol para conmemorar el Día de la Mujer Más información

Programa municipal 8-M

La programación municipal del Día de la Mujer continúa este jueves 12 con una charla a las 19.00 horas de la guía turística Isabel Díaz-Robles en la Casa da Muller. En la plaza de Armas, durante la mañana, se ubicará el stand de “Agresión off”.