Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

El Auditorio de Ferrol sonó en femenino con el concierto de obras de mujeres compositoras

La actividad se enmarca en la programación del 8-M municipal

Redacción
11/03/2026 21:45
Auditorio de Ferrol concerto do s alumnos do conservatorio Xan Viaño
Actuación de alumnado del Conservatorio Xan Viaño
Daniel Alexandre
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La Banda, la Orquesta del Grado Profesional y el Coro del Conservatorio Xan Viaño deleitaron este miércoles a los asistentes al concierto que tuvo lugar en el Auditorio con temas muy especiales, todos ellos de compositoras de diferentes estilos y épocas, con el fin de visibilizar, en el marco de las actividades en torno al 8-M, la riqueza musical de las creadoras a lo largo de la historia.

Así, bajo el lema ‘Música mestra! Mulleres compositoras na historia da música’ tuvo lugar el exitoso recital organizado por el Concello, con la colaboración de la Sociedad Filarmónica Ferrolana.

roteiro de Ferrol en Feminino con salida del puerto de curuxeiras

Un recorrido en femenino por Ferrol para conmemorar el Día de la Mujer

Más información

Programa municipal 8-M

La programación municipal del Día de la Mujer continúa este jueves 12 con una charla a las 19.00 horas de la guía turística Isabel Díaz-Robles en la Casa da Muller. En la plaza de Armas, durante la mañana, se ubicará el stand de “Agresión off”.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El ideal gallego

El Campus Industrial de Ferrol acoge la fase gallega de la First Lego League, con 53 equipos participantes
Redacción
Judías, calabacines o berenjenas han bajado su precio en Tere

Los precios se contienen e incluso van a menos en el mercado central de Ferrol
Marta Corral
luna rota del avenida

"Un robo en un lugar tan céntrico de Ferrol y a 100 metros de comisaría no es normal"
Redacción
WenceslaoJGonzalezXornadasFilosofia

El Campus Industrial de Ferrol acoge las Jornadas sobre Filosofía de la Medicina
Redacción