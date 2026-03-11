Comienza el Quinario en honor al Cristo de la Misericordia en la iglesia de Dolores

El Cristo de Baldomero Baño a la izquierda y el procesional a la derecha, en el comienzo del quinario en su honor Jorge Meis

La iglesia de Dolores acoge desde este martes y hasta el próximo sábado el Solemne Quinario en torno al Cristo de la Misericordia, cotitular de la hermandad de Méndez Núñez.

Los actos se sucederán cada día a las 19.00 horas, con ejercicios presididos por Antonio Rodríguez Basanta. El día 14, para culminar los cultos, tras la misa saldrá la imagen en procesión.