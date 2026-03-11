Ferrol
Comienza el Quinario en honor al Cristo de la Misericordia en la iglesia de Dolores
Se prolongará hasta el sábado, cuando se celebrará una procesión por A Magdalena
La iglesia de Dolores acoge desde este martes y hasta el próximo sábado el Solemne Quinario en torno al Cristo de la Misericordia, cotitular de la hermandad de Méndez Núñez.
Los actos se sucederán cada día a las 19.00 horas, con ejercicios presididos por Antonio Rodríguez Basanta. El día 14, para culminar los cultos, tras la misa saldrá la imagen en procesión.