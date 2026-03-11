Mi cuenta

Diario de Ferrol

Ferrol

Comienza el Quinario en honor al Cristo de la Misericordia en la iglesia de Dolores

Se prolongará hasta el sábado, cuando se celebrará una procesión por A Magdalena

Redacción
11/03/2026 00:44
iglesia de Dolores foto del Quinario al Cristo de la Misericordia
El Cristo de Baldomero Baño a la izquierda y el procesional a la derecha, en el comienzo del quinario en su honor
Jorge Meis
La iglesia de Dolores acoge desde este martes y hasta el próximo sábado el Solemne Quinario en torno al Cristo de la Misericordia, cotitular de la hermandad de Méndez Núñez. 

Los actos se sucederán cada día a las 19.00 horas, con ejercicios presididos por Antonio Rodríguez Basanta. El día 14, para culminar los cultos, tras la misa saldrá la imagen en procesión.

