Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Una única empresa opta a las obras de modernización del Torrente Ballester de Ferrol

La Mesa de Contratación valorará si la firma cumple los requisitos antes de su adjudicación

Redacción
10/03/2026 22:08
Recreación del resultado de la intervención prevista
Recreación del resultado de la intervención prevista
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Tan solo una empresa ha presentado oferta para la realización de las obras de trasformación del actual centro cultural Torrente Ballester para que pueda alcanzar la calificación de museo. 

La intervención cuenta con un presupuesto de 510.000 euros y, una vez concluido el plazo de presentación de ofertas y tras contar con una única propuesta, la Mesa de Contratación deberá ahora valorar si esta cumple con los requisitos recogidos en el pliego técnico del concurso y valorar la oferta presentada.

El concejal de Contratación, Javier Mosquera, fue el encargado de informar de que se ha producido esta oferta económica al proyecto que supondrá la renovación, restauración de patologías y modernización para la adecuación como museo del centro cultural municipal de la calle Concepción Arenal.

Tal y como explicó el edil, el inmueble presenta deficiencias funcionales entre las que se encuentran humedades y filtraciones, problemas en la cubierta, iluminación insuficiente, falta de accesibilidad y ventilación deficitaria, por lo que el proyecto recoge una actuación integral.

Torrente Ballester teito do patio

La estructura de la cubierta del patio central del Torrente será de madera de abeto

Más información

Está previsto que se adecuen las salas de exposiciones, espacios interiores como los aseos y almacén, mejoras en el sistema contraincendios, en la iluminación y ventilación. Asimismo, se reparará la cubierta con la reposición de tejas rotas, se cambiará la cubierta del patio y se llevará a cabo el pintado de fachadas del edificio.

La obra cuenta con la cofinanciación de la Xunta, a través de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, aportando 250.000 euros, mientras que la parte correspondiente a las arcas municipales asciende a 262.925,7 euros, hasta sumar el total de 512.925,70 euros que es el presupuesto total de la intervención.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Concierto de la Agrupación Musical Virgen del Carmen

Nueve horas de “maratón cofrade” el próximo sábado con la décima edición de ‘Sones Marineros’
Marta Corral
La mujer fue puesta a disposición del Juzgado de Ferrol, que decretó su ingreso en prisión

Amplían la imputación al astillero ferrolano de A Graña por el suceso en el que fallecieron dos trabajadores
Redacción
Media Carabela son Ana Moas (voz) e Alba Burke (teclado e sintetizadores)

A revolución da nova música galega que é Carabela actúa neste Xoves da Capela
Redacción
Visita a las instalaciones ya concluidas

Ferrol cuenta ya con su primer parque cubierto en el barrio de O Inferniño
Redacción