Una única empresa opta a las obras de modernización del Torrente Ballester de Ferrol

Recreación del resultado de la intervención prevista Cedida

Tan solo una empresa ha presentado oferta para la realización de las obras de trasformación del actual centro cultural Torrente Ballester para que pueda alcanzar la calificación de museo.

La intervención cuenta con un presupuesto de 510.000 euros y, una vez concluido el plazo de presentación de ofertas y tras contar con una única propuesta, la Mesa de Contratación deberá ahora valorar si esta cumple con los requisitos recogidos en el pliego técnico del concurso y valorar la oferta presentada.

El concejal de Contratación, Javier Mosquera, fue el encargado de informar de que se ha producido esta oferta económica al proyecto que supondrá la renovación, restauración de patologías y modernización para la adecuación como museo del centro cultural municipal de la calle Concepción Arenal.

Tal y como explicó el edil, el inmueble presenta deficiencias funcionales entre las que se encuentran humedades y filtraciones, problemas en la cubierta, iluminación insuficiente, falta de accesibilidad y ventilación deficitaria, por lo que el proyecto recoge una actuación integral.

La estructura de la cubierta del patio central del Torrente será de madera de abeto Más información

Está previsto que se adecuen las salas de exposiciones, espacios interiores como los aseos y almacén, mejoras en el sistema contraincendios, en la iluminación y ventilación. Asimismo, se reparará la cubierta con la reposición de tejas rotas, se cambiará la cubierta del patio y se llevará a cabo el pintado de fachadas del edificio.

La obra cuenta con la cofinanciación de la Xunta, a través de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, aportando 250.000 euros, mientras que la parte correspondiente a las arcas municipales asciende a 262.925,7 euros, hasta sumar el total de 512.925,70 euros que es el presupuesto total de la intervención.