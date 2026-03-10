Mi cuenta

Rey Varela: "Hoxe é unha xornada de gratitude para todos aqueles que fixeron a súa achega para dotarnos dunha democracia"

El alcalde de Ferrol presidió la ofrenda floral en el monumento de Xoán Braxe

X. Fandiño
X. Fandiño
10/03/2026 16:50
10 Marzo institucional
La secretaria general de CCOO Galicia, Amelia Pérez, con el alcalde de Ferroll
Jorge Meis
El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, ha presidido esta mañana la ofrenda floral de la corporación municipal de Ferrol en recuerdo de los sucesos del 10 de marzo de 1972, día en el que dos trabajadores de la antigua Bazán, Amador Rey y Daniel Niebla, fallecieron a causa de los disparos con los que la Policía Armada reprimió una protesta laboral. 

El regidor aseguró que "o relevante significado desta xornada queda tamén patente no feito de ser esta unha efeméride recoñecida polo Parlamento de Galicia en 1997 que aproba instituír o 10 de marzo como Día da Clase Obreira Galega", declaración que, recordó, tuvo el apoyo unánime de las tres fuerzas políticas: PP, BNG y PSOE.

"Este é un acto", dijo, "en memoria de Amador e Daniel e tamén en recordo e recoñecemento de todos aqueles que onte, hoxe e mañá se esforzan en traballar con honestidade para conseguir unha sociedade mellor, en favor da igualdade de oportunidades". Además, añadió el alcalde, el 10 de marzo "debe ser tamén unha xornada de gratitude para todos aqueles que fixeron a súa achega para dotarnos dunha democracia baseada nas liberdades e os dereitos".

Por último, el primer edil señaló que la ciudad "ten que seguir crecendo en emprego e tamén en equidade, reclamar o que nos corresponde, pois xuntos podemos conseguir calquera obxectivo", por lo que reiteró "o meu compromiso e o da corporación de Ferrol por conseguir máis oportunidades para a nosa terra". 

