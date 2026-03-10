Os contos do Alentejo feitos película por Maureen Fazendeiro, en coloquio no Duplex Cinema
Este mércores estréase ‘As Estações’, que mestura historia real con lendas e imaxes de afeccionados con outras científicas
Este mesmo mércores 11 estréase cun pase único no Duplex Cinema, ás 19.45 horas, ‘As Estações’, unha produción que entretece relatos de traballadores rurais e notas de campo dunha parella de arqueólogos, imaxes de afeccionados con debuxos científicos, lendas, poemas e cantigas. Ao remate, abrirase un coloquio en liña coa directora e guionista, Maureen Fazendeiro, que estará moderado por Jesus Silva, da distribuidora La Machina.
“Nos dolmens do Alentejo, falábase alemán” é a noticia que constituíu a primeira idea da película, tal e como explica a propia directora, que lembra a fotografía coa que ía acompañado aquel contido revelador. Nela aparecían os arqueólogos Georg e Vera Leisner, autores do primeiro inventario de monumentos megalíticos da península.
Seguindo os seus pasos, Maureen Fazendeiro elabora o que se daría en chamar unha “película arqueolóxica”, que constituíu a súa primeira longametraxe, e para a que tivo que “escavar” na paisaxe, nas voces e na xestualidade da xente do Alentejo. Deste xeito fóronse revelando os vestixios dun relato que conta con moi distintas capas temporais, levando ao espectador dende a prehistoria europea até a memoria colectiva actual.
Produción internacional
A directora e guionista apoiouse na fotografía de Robin Fresson e Marta Simões, na montaxe de Telmo Churro e ela mesma, no son estiveron Luca Rullo, Xavi Souto e Vasco Pimentel, e a música orixinal foi composta por Luís J. Martins.
Ademais da distrubución de La Machina, ‘As Estações’ contou coa coprodución de catro sinaturas internacionais: o selo galego Filmika Galaika, o portugués O Som e a Fúria, o francés Norte Productions e o austríaco Nabis Filmgroup.
No elenco deste filme figuran nomes como os de Simão Ramalho, Cláudio da Silva, Ana Potra, Manuel Leitão, António Sozinho, Gerti Drassl e Michaela Kaspar.