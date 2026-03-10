Once investigadoras del Campus Industrial de Ferrol “se exponen” a nuevas generaciones

El director del centro, Carlos Pena, recibió a Lucía Santiago, Elvira Miramontes, Mª José Abad y Patricia Cons Cedida

‘Coñece ás mulleres investigadoras do Campus Industrial de Ferrol’ es el título de la exposición que el Concello organiza en colaboración con esta área local de la Universidade da Coruña y la Asociación de Mulleres Investigadoras Tecnólogas –AMIT-Gal–, con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se conmemoró precisamente hace un mes, el 11 de febrero.

La muestra se inauguró este mismo martes en el CEE Terra de Ferrol, con la participación de las concejalas de Educación, Patricia Cons, y de Muller, Elvira Miramontes, así como de la directora de la Oficina de Igualdade de la UDC, María José Abad, y la vocal de la junta directiva de AMIT-Gal, Lucía Santiago.

Un total de 12 carteles recopilan los hitos de mayor relevancia en las trayectorias científicas de cada una de las investigadoras participantes, desde lo que deseaban ser de niñas hasta la actualidad, con el objetivo de “visibilizar e poñer en valor” el trabajo que realizan desde el Campus Industrial de Ferrol, tal como destacó Patricia Cons.

En este mismo sentido se pronunció María José Abad, que quiso hacer hincapié en la oportunidad que supone esta exposición para “inspirar ás mulleres do futuro”.

“A idea é aportar referentes femininos para as próximas xeracións e, ao mesmo tempo, dar a coñecer profesións que son diferentes ás habituais, fomentando vocacións STEM”, señaló Elvira Miramontes.

Identidades

Las profesionales que se han ofrecido voluntarias para participar en la exposición “Coñece ás mulleres investigadoras do Campus Industrial de Ferrol”, proporcionando información sobre su trayectoria científica, son Almudena Filgueira Vizoso (ingeniera industrial); Ana Ares Pernas (doctora por la UDC y vicerrectora del Campus de Ferrol e Responsabilidade Social); Ana Jesús López Díaz (física); Anne Marie Elisabeth Gosset (ingeniera mecánica); Ánxela Pérez Costa (ingeniera en diseño industrial y desarrollo del producto especializada en experiencia de usuario –UX–); Carmen de Labra Pinedo (psicóloga); Laura Castro Santos (ingeniera industrial); Lucía Santiago Caamaño (ingeniera naval y oceánica); Manuela del Pilar Santos Pita (letrada), María José Abad López (física) e María López Morado (ingeniera naval y oceánica).