Agenda musical

Música de coro africana, cubana y gallega hecha por mujeres, en el concierto gratuito del Xan Viaño en el Auditorio de Ferrol

La actuación forma parte de un programa 'extra' de la Sociedad Filarmónica Ferrolana, que incluye un ciclo didáctico de música barroca y una charla del hijo de Gonzalo Torrente Ballester, entre otras

Redacción
10/03/2026 14:47
Concierto de alumnos del CMUS Xan Viaño de grado profesional, en el Auditorio de Ferrol
Concierto de alumnos del CMUS Xan Viaño de grado profesional, el año pasado en el Auditorio de Ferrol
Jorge Meis
La Banda, Orquestra y Coro de Grao Profesional del CMUS Xan Viaño serán los intérpretes que se ocuparán de desarrollar el concierto Música mestra! Mulleres compositoras na historia da música’, organizado por el Concello de Ferrol y la Sociedad Filarmónica Ferrolana, este miércoles 11, a las 20.30 horas, en el Auditorio. La actuación forma parte de una programación “extra” que propone la asociación, que también incluye un pequeño ciclo divulgativo con instrumentos históricos, entre otro tipo de encuentros como una conferencia de Álvaro Torrente Sánchez-Guisande, hijo del escritor ferrolano Gonzalo Torrente Ballester.

Con este concierto, “buscamos resaltar el papel fundamental de las mujeres en la historia de la música e inspirar a las nuevas generaciones a que reconozcan y valoren su legado”, relata la vicedirectora del conservatorio, Alma Cendán, de manera que se da visibilidad a un repertorio “muchas veces desconocido” a pesar de estar compuesto por música que “merece ser escuchada”.

En el programa del concierto se incluye música para coro africana, cubana y gallega, así como obras para orquesta, desde los madrigales de Maddalena Casulana (1544-1590) hasta las composiciones contemporáneas de Elaine Fine (1959).

El trabajo previo a este concierto con perspectiva feminista fue “todo un reto”, tal y como apunta la vicedirectora, que da cuenta de la dificultad de encontrar obras creadas por mujeres que se adecuaran a su formación orquestal y coral, ya que estas solían componer para grupos de cámara.

Más 'extras'

La programación adicional de primavera que propone la Filarmónica continuará con dos citas en el teatro Jofre.

En primer lugar, el jueves 26, tendrá lugar el concierto de Ferrabosco, uno de los “consorts” de violas da gamba de referencia en el sur europeo, que da inicio a un ciclo de música barroca que se completará el sábado 18 de abril.

No obstante, antes tendrá lugar otra de las sesiones “extra”, de la misma manera que en la del Xan Viaño, gratuita, el viernes 10 de abril. En este caso será a cargo de los catedráticos de Piano del conservatorio de A Coruña Javier Ares y Jorge Briones, que darán a conocer la figura de Marcial del Adalid, que desde la Filarmónica denominan “el Chopin gallego”.

