Miriam Fernández (Só Elas) | “Volver a rondar en Las Pepitas será para mí un reencuentro con Ferrol”

Entrevista directora Só Elas Daniel Alexandre

Desde que una directora había guiado sus inicios hace siete años, la rondalla Só Elas no había vuelto a tener una mujer llevando la batuta hasta que el pasado julio apareció Miriam Fernández Marín (Ferrol, 1963).

Música desde la cuna al ser hija del recordado Eduardo Fernández Pareja, sus primeros pasos en la fiesta de Las Pepitas los dio junto a él, en Armonía, una agrupación emblemática de la que ella se hizo cargo al fallecer su padre, con solo 21 años, siendo pionera en un mundo de hombres.

Helga Patiño, presidenta de Só Elas: "Ahora no se entienden Las Pepitas sin la rondalla de mujeres" Más información

El medio centenar de rondallistas que siguen sus directrices están “encantadísimas, fue sencillo adaptarse a ella porque nos lo pone muy fácil y saca mucho más provecho, por ejemplo, de nuestras voces”, expresa la presidenta de la agrupación, Helga Patiño, recordando que junto a ellas, en sus aulas de pulso y púa, técnica vocal y percusión están también otros profesores, como Pepín de Soto, Patricia Rodríguez y César Yáñez.

De casta

“En mi familia siempre hubo músicos, yo me especialicé en composición, pero el tema coral me vino a mayores cuando papá se murió. Yo ya tocaba también la mandolina, estudiaba piano, y me pidieron que cogiera Armonía. Me curtí y me formé mucho porque me tenía que preparar para hacerlo bien”, recuerda Miriam, precisando que la formación era por entonces un coro mixto, pero participaba en la víspera del 18 de marzo con las voces masculinas y, por supuesto, con ella al frente.

“Fui la primera directora en Pepitas, sí, con 21 años y unos taconazos altísimos”, evoca divertida. Explica que la fiesta entonces era menos institucional, más espontánea, y afronta esta vuelta a la tradición ferrolana con ilusión.

Avanzar en la tradición es una realidad para la rondalla Só Elas Más información

“Va a ser un reencuentro con Ferrol porque yo viví 20 años en Mugardos y ya en verano, cuando cantamos en las fiestas, apareció mucha gente de esa época de los 80 y 90 que se acordaban de mí o de mi padre”, rememora. De hecho, Eduardo Fernández Pareja revivirá junto a Só Elas una vez más hecho canción, puesto que la rondalla incorpora en su repertorio para la cita ‘Serenata’, una obra que él compuso en 1969.

“Van a arrasar”

Dirigiendo corales en diversos lugares de Ferrolterra desde aquella primera experiencia en su juventud y tras haber enseñado también en la escuela mugardesa de As Lagoas y otros centros, Miriam estaba pensando en jubilarse cuando sonó el teléfono y al otro lado estaba Helga.

“Me pareció una idea muy atractiva y también un reto porque yo hacía mucho que no estaba con rondallas. Además de voces, está la parte instrumental, pero decidí cogerla porque, primero, ellas me resultaron encantadoras”, confiesa la directora, valorando que “el recibimiento fue estupendo y la gente estaba abierta a todos los cambios que propuse”.

El astillero y el Carnaval, el inicio poco conocido de Las Pepitas, la noche que Ferrol se hace música Más información

En estos primeros meses ha ido dando, dice, “pinceladas de colores” y, confirma Patiño, su mano ya se nota en la rondalla, como también sus arreglos. No en vano, Fernández fue asimismo compositora de valses y danzas para Pepitas, un hecho que podría abrirle las puertas igualmente a recibir uno de los homenajes que promueve el Concello. De momento, ya de tapa baja, está “entrenando” para afrontar el “tute” que supone el 18 de marzo para las rondallas.

¿Y qué va a ofrecer Só Elas ese día? “Un espectáculo de color y alegría, de positividad. Si transmites buen rollo, triunfas aunque no lo hagas técnicamente perfecto. Si lo haces muy bien, y no transmites nada, pasas desaper­cibido”, valora Miriam Fernández Marín antes de añadir que “yo siento esa cualidad de que ellas me dan, yo les doy, y ellas dan al público; hay buena sintonía, siempre gustan y este año van a arrasar. Me fastidia porque, al final, cuando sale bien el mérito es de ellas y, si sale mal, la culpa es mía”, concluye entre risas la directora.