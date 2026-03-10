Los niños hospitalizados en el CHUF disfrutaron del cine del Festival de Cans

Un momento de las proyecciones en el Marcide Cedida

El aula hospitalaria del CHUF acogió este lunes el ciclo Cinemas Sorrisos, organizado por integrantes de la Festival de Cans. La actividad consistió en una sesión de proyección de tres cortos con un público muy especial, los niños hospitalizados en el Arquitecto Marcide. La sesión, con una duración de una hora, estuvo dirigida por una persona del propio festival.

Además, antes y después de la proyección, seis niños de entre tres y ocho años contactaron por videoconferencia con Alfonso Pazo, el director del Festival de Cans, que se lleva a cabo en este concello de Porriño.

Las piezas que se proyectaron en el área sanitaria ferrolana fueron ‘Vinte en Cans’ | ‘Agroglamour 23’, de Javi Sobrado, un documental de 22 minutos sobre el ambiente y el espíritu del Festival de Cans, con vecinas, vecinos, actores y actrices, y ‘Liminal Station’, de Mario Filloy, una docuficción de nueve minutos sobre la vida de un gato que vive en una estación de tren abandonada. El corto fue Mención Especial en la sección de ‘Novas Camadas’, para menores de 25 años en la última edición de Cans.

La última de las piezas que se pudo disfrutar fue ‘Toxos’, de Jaqueline Reimúndez, sobre un grupo de jóvenes que se juntan para encontrar un tesoro.

Evasión

Desde la Subdirección de Humanización, Calidade e Atención á cidadanía del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol, que promueve esta actividad, destacan de estas proyecciones que “é un momento de evasión, para coñecer outras visións, e aspectos diferentes do cinema e as curtametraxes de autores da comunidade autónoma”.

En esa misma línea, la profesora del aula hospitalaria, Raquel Abella, coincide en las nuevas visiones a través del cine y valora “todo o que sexan actividades novas que saquen as pequenos e pequenas da rutina”, sobre todo a aquellos que pasan varios días o largos periodos hospitalizados.