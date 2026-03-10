Las ‘Experiencias de escritura’ en la biblioteca enseñan ahora sobre géneros periodísticos, de la mano de dos profesionales de Pingota

Puri Ceballos y Puri Rodríguez, de Pingota Cedida

Desde la biblioteca municipal de Ferrol proponen una nueva edición de las ‘Experiencias de escritura’ que, si en la última sesión se centraron en la comunicación radiofónica, esta vez siguen una línea parecida y se enfocan en los géneros periodísticos.

Esta cita, que tendrá lugar el miércoles 25 (de 10.30 a 13.30 horas), vendrá de la mano de las periodistas Puri Ceballos y Puri Rodríguez, ambas de la agencia Pingota, que cuentan con más de veinte años de trayectoria en prensa escrita. Este mismo miércoles 11, a partir de las 10.00, se abren las inscripciones para los que deseen participar, que deberán contar con el carnet de la Rede de Bibliotecas.