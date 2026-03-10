Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Formación

Las ‘Experiencias de escritura’ en la biblioteca enseñan ahora sobre géneros periodísticos, de la mano de dos profesionales de Pingota

Puri Ceballos y Puri Rodríguez serán las encargadas de conducir esta formación que abre este mismo miércoles las inscripciones

Redacción
10/03/2026 21:54
Puri Ceballos y Puri Rodríguez, de Pingota
Puri Ceballos y Puri Rodríguez, de Pingota
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Desde la biblioteca municipal de Ferrol proponen una nueva edición de las ‘Experiencias de escritura’ que, si en la última sesión se centraron en la comunicación radiofónica, esta vez siguen una línea parecida y se enfocan en los géneros periodísticos.

Esta cita, que tendrá lugar el miércoles 25 (de 10.30 a 13.30 horas), vendrá de la mano de las periodistas Puri Ceballos y Puri Rodríguez, ambas de la agencia Pingota, que cuentan con más de veinte años de trayectoria en prensa escrita. Este mismo miércoles 11, a partir de las 10.00, se abren las inscripciones para los que deseen participar, que deberán contar con el carnet de la Rede de Bibliotecas.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Visita a las instalaciones ya concluidas

Ferrol cuenta ya con su primer parque cubierto en el barrio de O Inferniño
Redacción
Recreación del resultado de la intervención prevista

Una única empresa opta a las obras de modernización del Torrente Ballester de Ferrol
Redacción
Juan Roig y miembros del Comité de Dirección de Mercadona tras la celebración de la Rueda de Prensa 2025

Mercadona factura 41.858 millones de euros en 2025, un 8% más que el ejercicio pasado
Redacción
Nuevas incorporaciones al personal municipal

La plantilla del Concello de Ferrol crece con la incorporación de nueve administrativos en distintas áreas
Redacción