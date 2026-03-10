La plantilla del Concello de Ferrol crece con la incorporación de nueve administrativos en distintas áreas

Nuevas incorporaciones al personal municipal Cedida

La plantilla municipal del Concello de Ferrol se ha visto incrementada estos días con la llegada de nueve administrativos que refuerzan la organización interna de. Ayuntamiento.

Los nuevos trabajadores pasarán a desempeñar su labor en las áreas municipales de Estadística, Intervención, Deportes, Bienestar, Recursos Humanos, Seguridad y Movilidad, Servicios y Urbanismo, contribuyendo a reforzar departamentos clave para el funcionamiento diario del Concello y para la prestación de servicios públicos al ciudadano.

Con este aumento de personal, el alcalde, José Manuel Rey indicó que “seguimos traballando para contar cunha administración máis áxil, eficiente e preparada para responder ás necesidades da veciñanza”.

El gobierno local pacta con los sindicatos la incorporación de 24 nuevos trabajadores Más información

El regidor también destacó que se está llevando a cabo un esfuerzo importante por parte del gobierno local para ordenar diferentes Ofertas de Empleo Público (OPE) de procesos anteriores, que por primera vez se unificaron en un único proceso de convocatoria con nueve plazas. Asimismo, anunció que también se procederá a la suma de 24 funcionarios interinos procedentes de la lista resultante de este proceso, con el objetivo de reforzar aquellas áreas que requieran más recursos humanos”.

Nueva oferta de empleo

Hace tan solo unas semanas, además, se presentó la OPE 2026 que oferta un total de 93 plazas. De estas, 24 serán de nuevo ingreso y 69 pertenecen a promoción interna.

Entre los aspectos más relevantes de esta OPE está la cobertura íntegra de la Relación de Puestos de Trabajo en el área de Servicios Sociais, que contará por primera vez con una plaza de educador/a social.

El gobierno de Ferrol asegura que acabará el mandato con 77 funcionarios más Más información

En el ámbito de la seguridad, la OPE 2026 contempla el refuerzo del cuadro de mandos de la Policía Local, con un intendente, un inspector principal, dos inspectores, un oficial y nueve policías, lo que permitirá mejorar, también, la organización interna.

En relación al servicio de bomberos, que demandaban en sus actos reivindicativos más personal, entre otras cuestiones, Rey Varela recordó que por primera vez en la historia del cuerpo todos los efectivos tendrán la oportunidad de promocionar de categoría, lo que conlleva una mejora de sus retribuciones económicas. Asimismo, dentro de la promoción interna, se ofertan cuatro plazas de cabo de bomberos y 30 de bombero-conductor, mientras que de nuevo ingreso son seis plazas de bombero-conductor, reforzando así la estructura y operatividad del servicio.

Nuevos bomberos

Este martes salía publicado en el BOP la relación de personas aprobadas en el proceso de selección de personal bombero conductor, que tomarán posesión en los próximos días.

La OPE 2026 incluye también el fortalecimiento de la oficina técnica con la incorporación de un profesional ingeniero técnico de obras públicas y un arquitecto técnico, y contempla la incorporación de más personal a la cuadrilla de obras.

También la semana pasada, el BOP publicaba la convocatoria de 14 puestos en diferentes áreas, entre ellos los de Coordinador de Seguridade y de Jefe de la Sección de Seguridade, Mobilidade e Protección Civil.

El Concello convoca 14 puestos que se cubrirán con personal de otras administraciones Más información

Con estas medidas, el alcalde indica que se está avanzando en el refuerzo de su plantel, “unha aposta estratéxica que permitirá ofrecer unha atención máis próxima, eficaz e rápida á cidadanía, ao tempo que se moderniza e fortalece a estrutura da administración municipal”.

En este sentido, el regidor local no dudó en afirmar que cuando su equipo se hizo cargo del gobierno local había 423 trabajadores públicos en el Concello de Ferrol cuando, tras las incorporaciones y convocatorias pendientes, ahora se espera acabar el mandato con más de 500 profesionales al servicio del ciudadano.