Ferrol

Formación sobre “los personajes de la Pasión” a cargo del sacerdote Francisco Javier Martínez Prieto en la iglesia de Dolores

Está programada para este miércoles, desde las 20.00 horas

Redacción
10/03/2026 18:52
Imagen de archivo de cultos en la iglesia de Dolores la pasada Semana Santa 2025
Jorge Meis 
La Cofradía de Dolores organiza este miércoles en la iglesia homónima una charla formativa a cargo del sacerdote Francisco Javier Martínez Prieto, párroco de Ortigueira y experto en patrimonio, historia y teología. Comienza a las 20.00 horas y la entrada es libre y gratuita. 

‘Personajes de la Pasión. Perspectiva bíblica e histórica’ es el título de la conferencia, que está enmarcada en las actividades que propone la hermandad de Méndez Núñez para este año. 

Avanzan que se profundizará en las figuras que acompañan los momentos centrales del padecimiento y crucifixión de Cristo, “abordándose desde una mirada tanto bíblica como histórica, con el objetivo de comprender mejor su contexto, significado y presencia en la tradición cristiana”. 

Acto diocesano

Asimismo, en la iglesia de Dolores, la Delegación Episcopal de la Diócesis Mondoñedo-Ferrol promueve este jueves, a las 20.00 horas, un acto de oración de Cuaresma bajo el lema ‘Con María a los pies de la Cruz’. El acceso es libre. 

