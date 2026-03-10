Ferrol cuenta ya con su primer parque cubierto en el barrio de O Inferniño

Visita a las instalaciones ya concluidas Cedida

Las obras para dotar a la plaza de O Inferniño de un parque de juegos infantil cubierto ya están finalizadas y en breve se pondrá a disposición de los usuarios.

Así lo explicóeste martes el alcalde, José Manuel Rey, que visitó las instalaciones, las primeras de estas características con que cuenta la ciudad, acompañado del presidente de la Asociación de Vecinos del barrio, Rafael Leira, que agradeció al Concello que escuchase sus peticiones y valoró la conversión del parque en un espacio útil y aprovechable para los niños y niñas, animando así a las familias a que vayan a disfrutar de este espacio “tan necesario para o barrio”, indicó.

Con esta actuación se considera que la plaza ha mejorado de forma notable, gracias también a la nueva iluminación que se ha colocado y que mejorará la visibilidad del recinto además de la eficiencia energética.

Entre las características del recinto se encuentra una cubierta a cuatro aguas de unos 360 metros cuadrados con una estructura de acero y cubierta de policarbonato para cubrir el área de juegos infantiles. Los paños del tejado tienen su parte más baja en torno a los 4,6 metros de altura y la más alta alcanza los 5,6. Hay nuevos juegos de escalada, toboganes, vallado perimetral y una red de drenaje superficial