Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Ferrol cuenta ya con su primer parque cubierto en el barrio de O Inferniño

En breve se podrá hacer uso de las instalaciones

Redacción
10/03/2026 22:12
Visita a las instalaciones ya concluidas
Visita a las instalaciones ya concluidas
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Las obras para dotar a la plaza de O Inferniño de un parque de juegos infantil cubierto ya están finalizadas y en breve se pondrá a disposición de los usuarios. 

Así lo explicóeste martes el alcalde, José Manuel Rey, que visitó las instalaciones, las primeras de estas características con que cuenta la ciudad, acompañado del presidente de la Asociación de Vecinos del barrio, Rafael Leira, que agradeció al Concello que escuchase sus peticiones y valoró la conversión del parque en un espacio útil y aprovechable para los niños y niñas, animando así a las familias a que vayan a disfrutar de este espacio “tan necesario para o barrio”, indicó.

Con esta actuación se considera que la plaza ha mejorado de forma notable, gracias también a la nueva iluminación que se ha colocado y que mejorará la visibilidad del recinto además de la eficiencia energética.

Actuación en la zona de O Inferniño

La demolición de los aseos de O Inferniño da el impulso a la obra del parque

Más información

Entre las características del recinto se encuentra una cubierta a cuatro aguas de unos 360 metros cuadrados con una estructura de acero y cubierta de policarbonato para cubrir el área de juegos infantiles. Los paños del tejado tienen su parte más baja en torno a los 4,6 metros de altura y la más alta alcanza los 5,6. Hay nuevos juegos de escalada, toboganes, vallado perimetral y una red de drenaje superficial

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Concierto de la Agrupación Musical Virgen del Carmen

Nueve horas de “maratón cofrade” el próximo sábado con la décima edición de ‘Sones Marineros’
Marta Corral
La mujer fue puesta a disposición del Juzgado de Ferrol, que decretó su ingreso en prisión

Amplían la imputación al astillero ferrolano de A Graña por el suceso en el que fallecieron dos trabajadores
Redacción
Media Carabela son Ana Moas (voz) e Alba Burke (teclado e sintetizadores)

A revolución da nova música galega que é Carabela actúa neste Xoves da Capela
Redacción
Visita a las instalaciones ya concluidas

Ferrol cuenta ya con su primer parque cubierto en el barrio de O Inferniño
Redacción