El TSXG deniega a la Xunta las batidas de control de lobos en la zona de Ferrol

Un lobo acecha en uno de los caminos que recorren el lugar de Vilasanche Cedida

El TSXG ha denegado a la Xunta la autorización para realizar batidas de control del lobo en Ferrol, así como en el ámbito de Cerdedo-Cotobade y Curtis.

La sala entiende que los argumentos presentados sobre un incremento de ataques de lobos “no están respaldados por pruebas técnicas suficientes”. De esta forma, desestima la solicitud de contracautela presentada por la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático.

Destaca, además, que las batidas de control solicitadas por la Xunta tendrían “evidentes consecuencias letales para los ejemplares de la especie de cuya conservación se trata (lobo), omitiendo el análisis previo que el propio plan de gestión del lobo obliga a realizar”.

En la resolución, los magistrados subrayan que la extracción solicitada implicaría “la muerte de ejemplares en un número indeterminado, que no se concreta, por lo que no cabe descartar que se pudiera producir un grave daño al ecosistema”.

Además, recuerdan que el TSXG “no se opone a medidas que no conlleven la extracción, admitiendo la posibilidad de medidas que promuevan la protección de la ganadería y de la integridad de las personas, haciéndola compatible con la conservación de la especie amenazada, en un desarrollo sostenible del ecosistema”.

Adega

Ante esta resolución, desde Adega se pide a la Xunta un “xiro radical” en su política sobre el lobo, apostando por “investir en prevención e investigación, buscando a combinación das mellores medidas no manexo do gando para cada caso e facendo seguimento da especie nos seus territorios”.

Para la asociación la intervención de la Xunta debe pasar por atender a la problemática del lobo, además de buscar respuestas para quienes viven de explotaciones ganaderas y se ven afectadas por los ataques.