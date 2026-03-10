El paleontólogo ferrolano considerado el padre de Atapuerca será el centro de la última charla 'Orixes'

El ciclo de conferencias 'Orixes' rinde homenaje al paleontólogo ferrolano Emiliano Aguirre, el primer director de las excavaciones en los yacimientos de la sierra de Atapuerca Cedida

La última conferencia del ciclo ‘Orixes’, en homenaje al paleontólogo ferrolano Emiliano Aguirre, que es considerado padre de Atapuerca, precisamente girará en torno a este profesional fallecido en 2021, a los 96 años. Esta charla, a dos voces, tendrá lugar en el salón de grados de la Facultade de Humanidades e Documentación del Campus Industrial de Ferrol, este miércoles 11, a las 19.00 horas.

Esta actividad, como las anteriores, está abierta a todo el público interesado. Así, se despide un programa promovido por la Universidade da Coruña –UDC– y el Concello, a través de la cátedra de Arqueoloxía e Educación Patrimonial, que cuenta con la colaboración de la Fundación Luis Monteagudo y el centro cultural Torrente Ballester.

Ponentes

Los encargados de cerrar la iniciativa son el catedrático emérito de Geología de la UDC y académico numerario de la Real Academia Gallega de Ciencias, Juan Ramón Vidal Romaní, y la secretaria del Instituto Universitario de Xeoloxía Isidro Parga Pondal, Aurora Grandal d’Anglade.

“O traballo de Emiliano Aguirre en Galicia: antes da (e na) Universidade da Coruña” es el título de la conferencia que impartirán.