El paleontólogo ferrolano considerado el padre de Atapuerca será el centro de la última charla 'Orixes'
La cátedra de Arqueoloxía e Educación Patrimonial organiza este ciclo divulgativo, precisamente, en homenaje a Emiliano Aguirre (1925-2021)
La última conferencia del ciclo ‘Orixes’, en homenaje al paleontólogo ferrolano Emiliano Aguirre, que es considerado padre de Atapuerca, precisamente girará en torno a este profesional fallecido en 2021, a los 96 años. Esta charla, a dos voces, tendrá lugar en el salón de grados de la Facultade de Humanidades e Documentación del Campus Industrial de Ferrol, este miércoles 11, a las 19.00 horas.
Esta actividad, como las anteriores, está abierta a todo el público interesado. Así, se despide un programa promovido por la Universidade da Coruña –UDC– y el Concello, a través de la cátedra de Arqueoloxía e Educación Patrimonial, que cuenta con la colaboración de la Fundación Luis Monteagudo y el centro cultural Torrente Ballester.
Ponentes
Los encargados de cerrar la iniciativa son el catedrático emérito de Geología de la UDC y académico numerario de la Real Academia Gallega de Ciencias, Juan Ramón Vidal Romaní, y la secretaria del Instituto Universitario de Xeoloxía Isidro Parga Pondal, Aurora Grandal d’Anglade.
“O traballo de Emiliano Aguirre en Galicia: antes da (e na) Universidade da Coruña” es el título de la conferencia que impartirán.