El festival dirigido a la juventud O Talentiño contará con Punto Violeta de la mano de Alvixe

La asociación de mujeres Alvixe, una entidad local con amplia experiencia en el ámbito de la igualdad y la prevención de la violencia de género, será la encargada de gestionar el Punto Violeta que se instalará en la celebración de la gala final, que tendrá lugar el domingo 12 de abril en el teatro Jofre.

Teniendo en cuenta que el encuentro constituye un festival especialmente dirigido al público juvenil, es si cabe más importante la inclusión de esta iniciativa, dedicada a ofrecer información, sensibilización y apoyo ante posibles situaciones de acoso o violencia, de manera que también se contribuye a asegurar un espacio seguro y respetuoso para toda persona asistente.

Esta cuarta edición de O Talentiño marca un antes y un después en su trayectoria, por un lado por ampliar el alcance y abrir la participación a jóvenes, de 8 a 18 años, de toda la provincia de A Coruña. Asimismo, la convocatoria destaca por incorporar a los miembros del jurado al dúo musical gallego Caamaño&Ameixeiras, que cuenta con reconocimiento internacional.