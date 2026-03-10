El Consejo de Ministros aprueba una declaración institucional sobre el 10 de Marzo de 1972

Detalle de la ofrenda floral de esta mañana, al pie del monumento Jorge Meis

El Consejo de Ministros de este martes ha aprobado una declaración institucional de reconocimiento a las víctimas de los sucesos de hace 54 años en Ferrol, día en el que fueron asesinados por disparos de la Policía Armada dos trabajadores de la antigua Bazán, Amador Rey y Daniel Niebla.

Coincidiendo con la conmemoración de esta efeméride, Día da Clase Obreira Galega desde 1997, el Ejecutivo central homenajea en este texto "a las personas fallecidas y a todas las que resultaron heridas, así como a sus familiares" y condena "la actuación desproporcionada" de la Policía Armada en aquellos lamentables hechos". Además, la declaración reconoce "el sufrimiento y el dolor padecido por las víctimas y sus familias, así como la trascendencia histórica de lo sucedido".

El texto es una propuesta de la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y del titular de la cartera de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, sobre la base de un informe elaborado por el profesor e historiador José Gómez Alén.

En la declaración, el Gobierno "reafirma su compromiso con los principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, así como con el fortalecimiento de las políticas públicas de memoria democrática, convencido de que la consolidación de nuestra democracia exige asumir de manera honesta ante las víctimas, la sociedad ferrolana, gallega y española, los dolorosos acontecimientos del 10 de marzo de 1972 y garantizar que nunca más el ejercicio de derechos fundamentales y laborales sea respondido con violencia". Además, sostiene que la memoria de las víctimas "forma parte inseparable del patrimonio democrático común de Ferrol y del conjunto de la sociedad" y recuerda que esa lucha ha contribuido a que la Dirección General de Promoción de la Memoria Histórica declare Ferrol como ciudad de memoria "en reconocimiento de su historia de represión y resistencia obrera".

Entidades como Fuco Buxán y Memoria Histórica Democrática han emitido un comunicado en el que celebran la decisión del Consejo de Ministros y se acuerdan especialmente "do noso querido compañeiro Rafael Pillado e de tantas e tantos protagonistas daquelas datas que consolidaron co seu compromiso e sacrificio o Día da Clase Obreira Galega”.