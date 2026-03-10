El 10 de Marzo en Ferrol advierte de las “ameazas" que se ciernen sobre la clase trabajadora

El acto de CCOO convocó a delegados y delegadas del resto de Galicia Jorge Meis

Ferrolterra volvió a conmemorar dividida el 10 de Marzo, con dos ofrendas florales –una institucional apoyada por CCOO, UGT y MAS y otra de la CIG– en el monumento de Xoán Braxe y otras tantas manifestaciones, con los mismos protagonistas y con mensajes muy parecidos en lo que respecta a la “ameaza” que representa el avance de posiciones conservadoras para los derechos de la clase trabajadora y la inestabilidad que está provocando “a guerra imperialista” de Trump y Netanyahu en Oriente Próximo.

Las dos sensibilidades, pues, convivieron, aunque sin cruzarse, el mismo día en el que el Consejo de Ministros aprobaba una declaración institucional en la que se homenajea a las víctimas de hace 54 años y a sus familias y se reconoce la aportación decisiva de la lucha obrera de Ferrol no solo por los derechos laborales, sino también por las libertades democráticas.

El primer acto de la jornada fue el institucional, con la ofrenda a la que asistieron representantes de los cuatro grupos de la corporación, encabezada por el alcalde, así como los sindicatos UGT, MAS y CCOO, que, como es costumbre, asumió el peso de la organización del acto. De hecho, la unión comarcal se vio arropada por sindicalistas y afiliados procedentes de diferentes puntos de Galicia.

Antes de la colocación de las rosas en la icónica escultura de Braxe, el alcalde de la ciudad, José Manuel Rey Varela, puso en valor “o relevante significado desta xornada, patente tamén no feito de ser esta unha efeméride recoñecida polo Parlamento de Galicia en 1997 como Día da Clase Obreira Galega”, declaración que, recordó, tuvo el apoyo unánime de las tres fuerzas políticas en aquel momento en O Hórreo: PP, BNG y PSOE.

“Este é un acto”, dijo, “en memoria de Amador e Daniel e tamén en recordo e recoñecemento de todos aqueles que onte, hoxe e mañá se esforzan en traballar con honestidade para conseguir unha sociedade mellor, en favor da igualdade de oportunidades”. Además, añadió el alcalde, el 10 de marzo “debe ser tamén unha xornada de gratitude para todos aqueles que fixeron a súa achega para dotarnos dunha democracia baseada nas liberdades e os dereitos”.

Por último, el primer edil señaló que la ciudad “ten que seguir crecendo en emprego e tamén en equidade, reclamar o que nos corresponde, pois xuntos podemos conseguir calquera obxectivo”, por lo que reiteró “o meu compromiso e o da corporación de Ferrol por conseguir máis oportunidades para a nosa terra”.

Dos ofrendas

La colocación de los ramos al pie del conjunto, con las imágenes de los dos jóvenes que murieron asesinados aquel día, Daniel Niebla y Amador Rey, por parte de representantes de los sindicatos y de los grupos políticos precedió al reparto de rosas entre los asistentes, que pudieron depositar la suya y mostrar así respeto por las víctimas de “aquellos lamentables hechos”, como recoge el texto de la declaración institucional del Gobierno central.

El acto se disolvió para reagruparse en la puerta del astillero, donde se situó el punto de salida de la manifestación, y poco después –había apenas media hora entre la primera y la segunda ofrenda– fueron llegando los simpatizantes de la CIG, con su secretario xeral, Paulo Carril, a la cabeza, que cargó contra la otra convocatoria. “Organizamos unha xornada de loita con 14 mobilizacións no noso país porque entendemos que é a maneira de manter vixente as loitas do ano 72, tendo en conta que non poden quedar reducidos a un acto institucional estéril e aínda por riba só en Ferrol”, dijo.

Carril aseguró que el actual es un momento “grave para a clase traballadora como consecuencia da precariedade, dos baixos salarios e de todo un modelo neoliberal imposto coas sucesivas reformas laborais”. A esto, continuó, se suma el contexto de “carestía da vida” que sigue al alza “cando xa nos parecía, coa guerra da Ucraína, que tiña o límite, pero que volve estar presente como consecuencia dunha guerra imperialista, de EEUU e Israel contra todos os que non estean dispostos a manter a súa hexemonía”.

En ese sentido, instó a los gobiernos central y autonómico a “preocuparse por un plan de choque para paliar as consecuencias económicas e sociais desta guerra” y que cesen “no seu intento de incrementar os gastos militares”. Por último, defendió la movilización como “o único camiño que dá resultado, como puidemos ver con Altri, para reverter a situación que está a vivir a clase traballadora”.

Defender os dereitos

Tras las ofrendas llegaron las manifestaciones. La primera, la más multitudinaria, fue la de CCOO, que contó con el apoyo de UGT, cuyo secretario comarcal, José Ángel Ventureira, rompió una lanza a favor de la unidad. “Nos tenemos que dar cuenta de que hoy no estamos agradeciendo lo que se hizo entonces –en 1972–, perdiendo las movilizaciones y lo conseguido. Sería importante que los sindicatos olvidáramos los colores y en días como el de hoy o el Primero de Mayo fuéramos todos a una”, afirmó, para que “los trabajadores y sus familias no pierdan poder adquisitivo, para reducir la jornada laboral y para impulsar la conciliación familiar”.

Por CCOO, el secretario de Política Industrial, Víctor Ledo, alertó sobre el “auxe alarmante da extrema dereita”, que supone, añadió, “un ataque directo á clase traballadora e ao movemento feminista”. Además, alentó “sobre todo á mocidade a que saia a defender unhas liberdades que non caeron do ceo, que se conquistaron nas rúas”.

Ledo también se refirió a la situación de la industria y animó a Navantia a atender las demandas del sindicato en el nuevo plan industrial, principalmente el dique cubierto, y la inversión en infraestructuras ferroviarias “para deixar de estar illados dentro da península”.

Por su parte, la secretaria xeral de CCOO Galicia, Amelia Pérez, se dirigió a los manifestantes para subrayar que “hoxe non é un día calquera no calendario. Sabémolo todos e todas, sobre todo as CCOO. Lembramos a loita, o sacrificio e a dignidade de quen defenderon os dereitos laborais e a nosa democracia en tempos difíciles”. Pérez insistió en que cada 10 de Marzo “sentimos que esa historia non queda atrás, senón que camiña connosco” y que, por ello, “nós temos a responsabilidade de continuar a historia. Que este acto nos lembre que nada do que temos nos foi regalado, que cada dereito conquistado naceu do esforzo colectivo, das mans unidas e das voces que non calaron. Sigamos honrando a memoria co mellor que sabemos facer: organizándonos e loitando”.

Cerró el acto Álex Bello, responsable comarcal de la Federación de Hábitat de CCOO, con una intervención en la que recordó al histórico sindicalista Suso Díaz, fallecido el año pasado, antes de poner el foco sobre “o sufrimento e a incerteza que están a provocar as guerras e os conflitos”. Mientras, aseveró, “a extrema dereita intenta aproveitar o medo para dividir á clase traballadora, para atacar aos sindicatos e para facer retroceder dereitos que custaron décadas”. Para contener ese avance, dijo Bello, el antídoto es “a organización da clase traballadora”, puesto que “cando se une e perde o medo convértese nunha forza imparable. A mellor homenaxe que podemos facerlle a persoas como Amador e Daniel é seguir seu exemplo e defender a dignidade da clase traballadora”.

El 10 de Marzo se cerró por la tarde con la manifestación de la CIG, que congregó a cerca de 300 personas.