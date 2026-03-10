Mi cuenta

Capturas moderadas en las primeras jornadas de faena en Sada

Los socios de los pósitos de Ferrol y Barallobre no están alcanzando los topes

Redacción
10/03/2026 21:22
Imagen de archivo de almeja de la ría
Imagen de archivo de almeja de la ría
Emilio Cortizas
Las primeras jornadas de trabajo en el banco de libre marisqueo de Sada no están siendo todo lo productivas que esperaban las cofradías de la ría, a pesar de que en los últimos muestreos realizados por la Consellería do Mar para autorizar la extracción ya apuntaban a un descenso del stock de almeja de talla comercial en relación con la campaña de Navidad.

Así, los socios de los pósitos que se están desplazando hasta la ría de Ares-Betanzos, que son exclusivamente los que están embarcados en una tercera lista, rara vez están alcanzando los topes fijados por la administración –seis de babosa, dos de rubia y uno de cornicha–, por lo que las expectativas no se están cumpliendo.

Con todo, la única buena noticia para los cada vez menos profesionales que resisten en el sector son los precios, que se mantienen altos y que, si no es por la vía que se ha abierto en Sada, sufrirían todavía más los efectos de tener que trabajar en la ría de Ferrol, donde el estado del recurso es crítico. 

La extracción en el banco de Sada comenzó el pasado lunes y está autorizada, si no hay contratiempos, hasta finales de mes. 

