Arriado de bandera en Ferrol por el aniversario de Intendencia

El acto de la Armada del jueves estará presidido por el general de división Jaime Montero Fernández de Bobadilla

Redacción
10/03/2026 21:18
Capitanía arriado
El desfile previo partirá de San francisco hacia Herrera
Daniel Alexandre
El jueves 12, a las 19.50 horas, tendrá lugar el acto de arriado de bandera frente al edificio del Palacio de Capitanía General, en este caso con ocasión de la conmemoración del 309º aniversario del Cuerpo de Intendencia.

De este modo, la ceremonia estará presidida por el general de división Jaime Montero Fernández de Bobadilla, director de Asuntos Económicos de la Armada.

Participarán también, formando en el acto, los alumnos de la promoción número 100 de tenientes de la Escuela Naval Militar, que actualmente se encuentran realizando su periodo de prácticas en distintas unidades de la Armada en Ferrol.

Música

La jornada comenzará a las 19.35 horas con la formación de la Sección de Honores del Arsenal de Ferrol y de la Unidad de Música del Tercio del Norte. Ambas unidades iniciarán un desfile desde las inmediaciones de la iglesia de San Francisco hasta ocupar sus posiciones junto al mástil de la bandera en Herrera. Tras el arriado, el acto concluirá con la interpretación de la Oración de la Noche.

