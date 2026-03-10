Amplían la imputación al astillero ferrolano de A Graña por el suceso en el que fallecieron dos trabajadores

Juzgados de Ferrol | Jorge Meis

El Juzgado instructor ha ampliado la imputación a los responsables del astillero de A Graña en relación con el accidente laboral ocurrido el día 3 de octubre de 2024, en el que fallecieron dos trabajadores al explotar la bodega del barco en el que se encontraban trabajando.

Hace unos meses un informe de Inspección de trabajo ya había responsabilizado a la empresa del accidente por no haber adoptado las medidas de seguridad necesarias para la realización de trabajos en espacios confinados pero hasta el momento el procedimiento se tramitaba solo por un presunto delito contra la seguridad y la higiene en el trabajo por imprudencia.

El 5 de marzo se emite la nueva resolución judicial, que amplía –como explican desde el despacho Barrio y Medín Abogadas que se encarga del caso de uno de los fallecidos–, el alcance de la investigación por posible comisión de dos delitos de homicidio por imprudencia y un delito contra los derechos de los trabajadores con resultado de muerte.

Esta decisión implica que se analizarán los hechos desde una perspectiva penal más amplia, atendiendo a las circunstancias del accidente y las responsabilidades.

El procedimiento continúa actualmente en fase de instrucción.