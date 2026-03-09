Un manifiesto del 8-M de la UDC en Ferrol por “todas as mulleres e nenas”

Jesika Asatryan fue una de las dos alumnas de doctorado participantes en el evento, además de Claudia Quintero Jorge Meis

El lema propuesto por la ONU Mujeres “Derechos. Justicia. Acción. Para TODAS las mujeres y niñas” centró el manifiesto de la Universidade da Coruña, que leyó este mismo lunes la vicerrectora del Campus de Ferrol e Responsabilidade Social, Ana Ares, en la sala anexa al salón de actos Concepción Arenal. En el encuentro también se dio cuenta de la evaluación intermedia del III Plan de Igualdade de la UDC, se realizó una triple intervención bajo la consigna de “Polos dereitos das mulleres migrantes” y de entregaron los premios del concurso de slogans organizado por la institución.

La encargada de abrir la cita fue la vicerrectora de Igualdade e Diversidade, Cristina López, que precisamente leyó el manifiesto en el acto celebrado la semana pasada en A Coruña.

En el texto se relata cómo las “políticas neoliberais” también alcanzan al ámbito universitario, donde, como en todos los casos y en relación a la falta de tiempo y la precariedad laboral, “as máis prexudicadas somos as mulleres”. Asimismo, se atendió a las que son ajenas a instituciones como esta, como las que viven en entornos de genocidio y de dictadura. Sobre este último contexto, el manifiesto advierte do “perigoso de dulcificar e terxiversar o que supón unha dictadura” y pone el foco en publicaciones que aparecen actualmente en las redes animando a recuperar el “modelo de muller como anxo do fogar” que en España se conoce de primera mano.

Fuera del texto

También fue protagonista del evento la subdirectora de la Oficina de Igualdade de la UDC, María José Abad que, refiriéndose al primer bienio del III Plan de Igualdade, destacó los logros obtenidos en gobernanza y prevención de violencias machistas.

Asimismo, las migrantes estuvieron representadas en la intervención de tres mujeres vinculadas al Centro de Investigación en Tecnoloxías Navais e Industriais –Citeni–, del Campus Industrial de Ferrol: las alumnas del programa de doctorado en Física Aplicada, Jesika Asatryan y Claudia Quintero, y la investigadora asociada Zoia Haholkina.

Para despedir la conmemoración, se entregaron los premios del concurso de slogans con motivo del 8-M, que en el área local fueron para Alejandro González Viqueira, alumno de la Facultade de Humanidades e Documentación; y Uxía Fernández, Antía Isabel Lorenzo Sáenz y Sara Villasenín Veiras, de Enfermaría e Podoloxía.