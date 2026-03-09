Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Día de las Mujeres

Un manifiesto del 8-M de la UDC en Ferrol por “todas as mulleres e nenas”

El acto institucional del Campus Industrial incluyó intervenciones por los derechos de las migrantes y entrega de premios

Redacción
09/03/2026 20:00
Campus acto 8M UDC
Jesika Asatryan fue una de las dos alumnas de doctorado participantes en el evento, además de Claudia Quintero
Jorge Meis
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El lema propuesto por la ONU Mujeres “Derechos. Justicia. Acción. Para TODAS las mujeres y niñas” centró el manifiesto de la Universidade da Coruña, que leyó este mismo lunes la vicerrectora del Campus de Ferrol e Responsabilidade Social, Ana Ares, en la sala anexa al salón de actos Concepción Arenal. En el encuentro también se dio cuenta de la evaluación intermedia del III Plan de Igualdade de la UDC, se realizó una triple intervención bajo la consigna de “Polos dereitos das mulleres migrantes” y de entregaron los premios del concurso de slogans organizado por la institución.

La encargada de abrir la cita fue la vicerrectora de Igualdade e Diversidade, Cristina López, que precisamente leyó el manifiesto en el acto celebrado la semana pasada en A Coruña.

Universidad entrevista directoras diferentes cátedras

Las mujeres directivas, un caso mayoritario en las ocho cátedras del Campus de Ferrol

Más información

En el texto se relata cómo las “políticas neoliberais” también alcanzan al ámbito universitario, donde, como en todos los casos y en relación a la falta de tiempo y la precariedad laboral, “as máis prexudicadas somos as mulleres”. Asimismo, se atendió a las que son ajenas a instituciones como esta, como las que viven en entornos de genocidio y de dictadura. Sobre este último contexto, el manifiesto advierte do “perigoso de dulcificar e terxiversar o que supón unha dictadura” y pone el foco en publicaciones que aparecen actualmente en las redes animando a recuperar el “modelo de muller como anxo do fogar” que en España se conoce de primera mano.

Fuera del texto

También fue protagonista del evento la subdirectora de la Oficina de Igualdade de la UDC, María José Abad que, refiriéndose al primer bienio del III Plan de Igualdade, destacó los logros obtenidos en gobernanza y prevención de violencias machistas.

La Asociación Sociocultural ASCM fue protagonista en el acto conmemorativo del 8-M de 2025

La conmemoración del 8-M en el Campus de Ferrol hace autoanálisis del III Plan de Igualdade da UDC

Más información

Asimismo, las migrantes estuvieron representadas en la intervención de tres mujeres vinculadas al Centro de Investigación en Tecnoloxías Navais e Industriais –Citeni–, del Campus Industrial de Ferrol: las alumnas del programa de doctorado en Física Aplicada, Jesika Asatryan y Claudia Quintero, y la investigadora asociada Zoia Haholkina.

Para despedir la conmemoración, se entregaron los premios del concurso de slogans con motivo del 8-M, que en el área local fueron para Alejandro González Viqueira, alumno de la Facultade de Humanidades e Documentación; y Uxía Fernández, Antía Isabel Lorenzo Sáenz y Sara Villasenín Veiras, de Enfermaría e Podoloxía.

8M gala de la mujer homenajea maria manuela

María Manuela, símbolo del feminismo en el acto institucional del Día de la Mujer en Ferrol

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Salvador e Fernanda no cubo 50 aniversario do Arquitecto Marcide

La gerente y el director asistencial del Área de Ferrol forman parte de la junta directiva de Sedisa
Redacción
Casa Do Deporte

El arreglo de la Casa do Deporte se centrará en la cubierta y costará cerca de 190.000 euros
Redacción
El ideal gallego

La Xunta aprueba la aportación a la asociación ferrolana Asfedro de 1,1 millones para la asistencia a pacientes
Redacción
Bruno García 1

El seleccionador nacional de Kuwait, el ferrolano Bruno García vuelve a casa por mediación de la Federación de Fútbol
Redacción