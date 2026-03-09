Sale a concurso la reparación de la avenida de la Residencia por 217.000 euros

El firme del vial se reparará en su integridad Jorge Meis

El gobierno local invertirá en el arreglo de la avenida de la Residencia, entre la rotonda y el Camiño da Pega, al lado del Naval, más de 217.000 euros que proceden del Plan de Obras e Servizos –POS– Adicional de la Diputación de A Coruña del año pasado.

Se trata, aseguró el alcalde, José Manuel Rey Varela, de una zona “de moito tránsito” que presenta un estado de deterioro “importante polo tráfico, as condicións meteorolóxicas e a falta de mantemento”. En concreto, el tramo tiene 738 metros de longitud en el que se hallan dotaciones como el Marcide, el Naval, el CAMF, el CIFP Leixa o el Centro de Educación Especial Terra de Ferrol.

Las tareas se centrarán en el recorte del pavimento existente para ejecutar una capa de 20 centímetros de hormigón en masa, fresado de la superficie y aplicación de una capa de rodadura de seis centímetros, además de la reposición de la señalización horizontal.

El regidor explicó que con esta obra se completa la que se realizó el año pasado, entre la plaza de Canido y la rotonda del hospital, que contó con una inversión de 354.000 euros.

Aglomerados

El ejecutivo municipal adjudicó a la empresa Francisco Gómez y Cía el aglomerado de la calle Casquido por 72.500 euros y tres meses de plazo. Además, se aprobó el expediente de contratación –con cargo al POS– de las obras de la carretera Carreira-Cha, en Mandiá, por un importe de menos de 49.500 euros y un mes de plazo de ejecución, informó el alcalde.