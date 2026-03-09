Mi cuenta

Diario de Ferrol

Ferrol

Rego pone en valor el trabajo del BNG en las Cortes, con acuerdos como los peajes

Respalda las reivindicaciones del Foro polo Ferrocarril y reivindica la “coherencia” de su organización

Redacción
09/03/2026 21:07
O deputado do BNG no Congreso, Néstor Rego, e a senadora do BNG, Carme da Silva, participan nun almorzo informativo para trasladar aos medios o conseguido durante esta lexislatura nas Cortes do Estado. Estarán ac
Iván Rivas, Carme da Silva, Néstor Rego y Pilar Lozano, este lunes en el Almirante
Los dos representantes del BNG en las Cortes –Néstor Rego en el Congreso y Carme da Silva en el Senado– reivindicaron este lunes su trabajo en Madrid “na defensa dos intereses de Galiza e de Ferrol” y la “coherencia” de la organización, “algo”, dijo el parlamentario, “do que non poden presumir nin PP nin PSOE, que dependen de quen goberne piden e votan cousas diferentes”. Se refirió, en concreto, a las demandas para modernizar el ferrocarril.

El diputado desde 2019 aseguró que el BNG “cumpriu con aquilo ao que se comprometeu, que é ser a voz de Galiza, un muro de contención fronte ao avance da dereita e impulsor de políticas transformadoras”.

“Ante unhas eleccións”, apuntó, “é fundamental ollar cara atrás e ver a traxectoria de cadaquén”, incidió, refiriéndose a las “contradicións dos partidos estatais en temas como a transferencia da AP-9. PP e PSOE altérnanse nos incumprimentos”, manifestó.

Tanto Rego como Carme da Silva destacaron, como antes habían hecho la responsable comarcal, Pilar Lozano, y el portavoz municipal, Iván Rivas, que “se hai unha cidade dependente das decisións de Madrid, esa é Ferrol”. Da Silva cargó contra el alcalde y también senador, José Manuel Rey Varela, por “traizoar os intereses de Galiza e de Ferrol”, limitando, explicó, debates como el de la transferencia de la AP-9. También lo señaló como corresponsable de que en iniciativas como la creación de un servicio de cercanías apoyase la “eliminación da palabra Galiza” o el lenguaje inclusivo en la llamada Ley de Clientela. “Tamén vetou o PP”, dijo Da Silva, “que a proposición non de lei sobre o tren se presentase en galego”.

“O que está claro”, apuntaron, “é que canto máis peso teña o BNG nas Cortes, máis obrigados se verán os Gobernos para cumprir con Galiza”. 

