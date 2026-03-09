Paloma San Basilio: “Siempre he sentido que soy más actriz que cantante y ‘Dulcinea’ era el proyecto”

La protagonista es numerosos personajes al mismo tiempo Javier Naval

Este sábado 14 actuará en Ferrol una actriz y cantante madrileña internacional, que pondrá estas dos facetas al servicio de una obra que cuenta con Julio Awad al piano. Se trata de una mezcla que “no se parece a nada”, incluyendo música original, entre la que figura una canción, la última, compuesta por su hija Ivana; pero también tiene un gran peso la interpretación, en la que se hace partícipe a muchísimos personajes. Todos son Dulcinea, desde sus múltiples versiones, pero no solo, ya que incluso se verá sobre el escenario a la auténtica Paloma San Basilio, traspasando la “cuarta pared” del teatro Jofre.

Lo que encontrará el público es “un juego de identidades muy cervantino”, que se aleja de lo que se conoce habitualmente como musical. “Es un concepto totalmente distinto”, una de esas “apuestas de riesgo” que por fortuna resultan en “una acogida brutal”. Aunque no tenía claro cuál sería la respuesta de la gente, Paloma San Basilio no dudó en poner voz y cuerpo al espectáculo. “Siempre he sentido que soy más actriz que cantante, pero no encontrábamos el proyecto, y cuando Juan Carlos Rubio me trajo a ‘Dulcinea’ dije: este es”, declara.

“Creo que el personaje femenino de ‘El Quijote’ es fundamental” y, tal como descubrirá el espectador durante la obra, está representado en numerosísimas creaciones artísticas de toda la historia. Tal como explica la artista sobre su papel, “es un personaje que crece y se desarrolla a partir de la invención, la idealización de Don Quijote, pero que no existe, no tiene voz”.

Carmen Becerra habla de las “mujeres que reconocemos todos aunque se llamen con otro nombre” Más información

Así pues, el espectáculo adquiere una relevancia particular al convertir en protagonista a Dulcinea y hacer que hable, “desde Aldonza, que está maltratada pero defiende su dignidad como mujer de campo, o con la independencia de Marcela, cuando dice que ella es libre y que nadie tiene que decirle a quién tiene que amar”, ejemplifica Paloma San Basilio.

La actriz subraya que “la mayoría de los textos son cervantinos, aunque algunos son de Unamuno”, refiriéndose a dos monólogos “épicos” que se recogen al final. En este sentido, destaca, teniendo en cuenta que se trata de un libro de principios del siglo XVII, el “pensamiento tan adelantado a su época” que se escondía en Marcela.

“No puede tener mayor vigencia”, celebra sobre esta producción que empezó a girar en el pasado mes de noviembre. Además de la visibilización de un personaje femenino que pedía por sí mismo una voz propia, ‘Dulcinea’ da la posibilidad de cumplir con la “necesidad de analizar qué estamos haciendo y qué podemos hacer”, reflexiona.

“Me encanta volver a Ferrol, tengo recuerdos tan bonitos”, expresa. En el plano personal, esta visita es especialmente ilusionante para Paloma San Basilio, que, con su familia, “veraneamos algunos años en Pontedeume”. De hecho, su deuda pendiente cada vez que viene a Galicia es tener “un momento tranquila” para rememorar este paisaje y pasear en “mi playa maravillosa, con su pinar”, Cabanas.