Obras de accesibilidad en la unidad vecinal 5 de Caranza

Afecta a cuatro bloques de las calles Sao Paulo, Padre Feijóo y Armada española

Redacción
09/03/2026 20:57
Bloques Caranza 5
La actuación afecta a cuatro bloques
Concello
La unidad vecinal 5 de Caranza, en concreto en tres calles (Sao Paulo, Padre Feijóo y Armada española) por las que se accede a cuatro bloques (20, 24, 25 y 27) con un total de 140 viviendas será objeto de obras de accesibilidad. El alcalde, José Manuel Rey, explicó este lunes al término de la reu­nión semanal del ejecutivo local que esta intervención es una “demanda histórica” de los vecinos de la zona y recordó que “eliminar barreiras arquitectónicas fai a vida diaria máis cómoda para todos”.

En concreto, la actuación, presupuestada en poco menos de 89.000 euros, consistirá en la habilitación de itinerarios accesibles, instalando rampas y plataformas que permitan el acceso a los soportales.

El paso del tiempo y su configuración especial (doble recorrido en dos aceras a distinto nivel, por ejemplo) han ido deteriorando el estado de los accesos. En concreto, se elevará la acera hasta la cota del portal, lo que supone la creación de una plataforma de 16 centímetros de altura, dependiendo de cada portal, en todo el frente, generando el espacio necesario para permitir, por ejemplo, el giro de una silla de ruedas.

Cada caso concreto determinará la habilitación de una o dos rampas. Será una solamente si el portal es el final de un itinerario accesible, y dos si es de paso a otros portales. Habrá barandillas en las rampas que tengan un desnivel de más de 50 centímetros, así como en cada portal.

Para las personas con discapacidad visual se instalarán elementos pododáctiles que indiquen cambios de inclinación o la presencia de escalones.

Por otra parte, se habilitarán un total de cinco plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida, una por cada zona de estacionamiento existente, dijo el alcalde, que apuntó que estos trabajos benefician a todos. 

