Los socialistas califican de “moi deficientes” para Ferrol los dos años de presidencia de Rueda

Bouza, Fernández y Beceiro, este lunes, en la rueda de prensa F. C.

En el ecuador del mandato del popular Alfonso Rueda al frente de la Xunta de Galicia, el PSdeG ha querido ponerle nota atendiendo a su gestión y a los proyectos ejecutados en la ciudad naval y en Ferrolterra. Lo hicieron este lunes, en la Casa do Pobo, el secretario xeral de los socialistas en A Coruña, Bernardo Fernández; el diputado en O Hórreo, Aitor Bouza, y el edil Rafael Beceiro.

“Moi deficiente por non dicir inexistente”, calificaba el concejal la implicación del ejecutivo gallego, centrándose en su caso en la industria y la innovación, enumerando en primer lugar dos infraestructuras “estratéxicas” de las que nada se ha vuelto a saber: el edificio del CI3 del Campus Industrial y el Polo de Investigación da Eólica Mariña que se ubicaría en el CIS de A Cabana.

Asimismo, lamentó que ante la escasez de suelo industrial, el ejecutivo local “regalou o único dispoñible” para hacer la ciudad deportiva del Racing, y sobre el de la zona de Mandiá “tampouco houbo novidades”. Con todo, Beceiro defendió que “o único que apostou por Ferrol foi o goberno de Pedro Sánchez” con la modernización de Navantia o el programa de las F-110, poniendo sobre la mesa la necesidad de planificar un centro de formación de “recualificación” en el sector naval y eólico.

Por su parte, Bouza centró su valoración en servicios públicos como la educación y la sanidad, concluyendo que “con Rueda, Ferrol perde”. Entre las asignaturas pendientes, destacó la falta de incorporación de personal especializado en los claustros e infraestructuras de centros, así como la “saturación” de las urgencias y la atención primaria o las deficiencias en el Marcide.

Finalmente, Fernández reconoció que hay “moitos anuncios que seguimos sen ver”, poniendo el foco en la escasez de vivienda pública y la situación “vergoñenta” del transporte por carretera, criticando la “dobre vara de medir” del Concello, que solo exige cuando se trata del tren, que depende del Gobierno central y no así en lo que concierne al deficiente servicio de autobús que es responsabilidad de la Xunta.