Los socialistas califican de “moi deficientes” para Ferrol los dos años de presidencia de Rueda
Defienden que "o único que apostou pola cidade foi o goberno de Pedro Sánchez"
En el ecuador del mandato del popular Alfonso Rueda al frente de la Xunta de Galicia, el PSdeG ha querido ponerle nota atendiendo a su gestión y a los proyectos ejecutados en la ciudad naval y en Ferrolterra. Lo hicieron este lunes, en la Casa do Pobo, el secretario xeral de los socialistas en A Coruña, Bernardo Fernández; el diputado en O Hórreo, Aitor Bouza, y el edil Rafael Beceiro.
“Moi deficiente por non dicir inexistente”, calificaba el concejal la implicación del ejecutivo gallego, centrándose en su caso en la industria y la innovación, enumerando en primer lugar dos infraestructuras “estratéxicas” de las que nada se ha vuelto a saber: el edificio del CI3 del Campus Industrial y el Polo de Investigación da Eólica Mariña que se ubicaría en el CIS de A Cabana.
Asimismo, lamentó que ante la escasez de suelo industrial, el ejecutivo local “regalou o único dispoñible” para hacer la ciudad deportiva del Racing, y sobre el de la zona de Mandiá “tampouco houbo novidades”. Con todo, Beceiro defendió que “o único que apostou por Ferrol foi o goberno de Pedro Sánchez” con la modernización de Navantia o el programa de las F-110, poniendo sobre la mesa la necesidad de planificar un centro de formación de “recualificación” en el sector naval y eólico.
Por su parte, Bouza centró su valoración en servicios públicos como la educación y la sanidad, concluyendo que “con Rueda, Ferrol perde”. Entre las asignaturas pendientes, destacó la falta de incorporación de personal especializado en los claustros e infraestructuras de centros, así como la “saturación” de las urgencias y la atención primaria o las deficiencias en el Marcide.
Finalmente, Fernández reconoció que hay “moitos anuncios que seguimos sen ver”, poniendo el foco en la escasez de vivienda pública y la situación “vergoñenta” del transporte por carretera, criticando la “dobre vara de medir” del Concello, que solo exige cuando se trata del tren, que depende del Gobierno central y no así en lo que concierne al deficiente servicio de autobús que es responsabilidad de la Xunta.