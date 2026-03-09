Mi cuenta

Ferrol

La Xunta aprueba la aportación a la asociación ferrolana Asfedro de 1,1 millones para la asistencia a pacientes

La firma del convenio fue autorizada en el Consello de la Xunta que se celebró en la jornada de este lunes

Redacción
09/03/2026 21:18
Comunidad terapéutica de O Confurco, de Asfedro
Archivo
La Asociación Ferrolá de Drogodependencias –Asfedro– recibirá una aportación de 1.169.901 euros a través del Servizo Galego de Saúde y como resultado de los convenios de colaboración que se firmarán con entidades para la asistencia a pacientes con trastornos relacionados con sustancias adictivas.

Así lo autorizó este lunes el Consello de la Xunta con el fin de colaborar con hasta cinco entidades sin ánimo de lucro con una cuantía global de 7.184.220 euros.

La entidad ferrolana podrá solicitar a partir de la entrada en vigor del convenio –al día siguiente al que se produzca la firma– anticipos para la realización de actividades por un máximo del 70% del importe total del convenio.

El ejecutivo gallego ha incrementado este año un 2%, más de 140.000 euros, la inversión que el Servizo Galego de Saúde destina a las distintas asociaciones para el desarrollo de programas de asistencia sanitaria especializada, atendiendo a la planificación, criterios y guías y procedimientos establecidos por el departamento sanitario gallego.

Además de Asfedro se verán beneficiadas de estas ayudas la Fundación Monte do Gozo para el desarrollo del programa terapéutico-educativo Proxecto Home; 2.111.209 a la Asociación Cidadá de Loita contra a Droga da Coruña –Aclad–; la Asociación Cruz Vermella de Lugo y la Asociación Cidadá de Loita contra a Droga –Alborada– de Vigo.

Nuevas medidas

La Xunta recuerda que fue pionera al aprobar la Lei de protección da saúde das persoas menores e prevención de condutas aditivas, que entró en vigor el pasado sábado, 7 de marzo.

Como se recordará, esta norma sitúa a la comunidad gallega a la cabeza en la protección de la gente joven frente a las nuevas formas de adicción y la convierte en la primera comunidad en abordar nuevos hábitos no saludables de la juventud al equiparar el consumo de bebidas energéticas al alcohol y los vapeadores al tabaco.

