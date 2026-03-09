La sustitución de la cubierta del estadio de A Malata no interferirá en la competición

La cubierta del estadio de A Malata será de color verde Emilio Cortizas

La empresa Ogmios será la encargada de ejecutar la primera fase de la reforma del estadio de A Malata por un importe ligeramente superior a los 3,2 millones de euros. La Xunta de Goberno de este lunes dio luz verde a la adjudicación de los trabajos, que deberán completarse con la segunda y última parte, centrada en el 15% de la cubierta, la cara sudeste, que es la más próxima a la carretera FE-15, es decir, la autopista por el Acceso Norte.

El alcalde, José Manuel Rey Varela, explicó que esta inversión es “unha aposta polo Racing e pola afección”, que tendrán, dijo, “un estadio de Primeira”. Esta primera actuación tendrá una duración de siete meses y la intención es que la otra parte –cuyo proyecto todavía se aprobó el lunes de la semana pasada– se pueda solapar con esta. En todo caso, el regidor recordó ayer que las obras no interferirán en los compromisos ligueros del Racing. “A cuberta divídese en dezaseis panos, polo que a actuación prevista se compatibilizará coa actividade deportiva”, apuntó.

Más voladizo

La nueva cubierta tendrá unas dimensiones totales de casi 182x121 metros, con un hueco interior de 134x73,6. Al ser más grande que la actual (el voladizo se ampliará en dos metros y medio hacia el interior del campo), los aficionados de las primeras filas, las más próximas al terreno de juego, podrán resguardarse del agua los días de lluvia.

El acabado del estadio es de chapa de acero prelacada de color verde, que llevará impreso el nombre Racing Club Ferrol con una altura de ocho metros y color blanco.

La instalación de nuevos ventanales en el fondo sur, el pintado de diferentes elementos y la habilitación de nuevas sendas peatonales entre el pabellón, FIMO y el estadio también forman parte de las obras incluidas en este proyecto que se incluye en la futura Cidade do Deporte.

En otro orden de cosas, se repararán los accesos existentes desde la zona de aparcamiento y se creará uno nuevo para vehículos en el área suroeste.

Esta primera fase se completará con otra que, como se recordará, afecta al 15% de la cubierta y cuenta con una inversión de 565.000 euros.

Otra de las actuaciones que cambiará la fisonomía del estadio tiene que ver con la cubierta traslúcida del pasillo de acceso entre la piscina y el campo de fútbol, que se elevará para situarla en el mismo plano que la principal.