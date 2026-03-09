La gerente y el director asistencial del Área de Ferrol forman parte de la junta directiva de Sedisa

Salvador Mariño-Ageiros y Fernanda ante el cubo del 50 aniversario del Arquitecto Marcide Cedida

La Sociedad Española de Directivos de la Salud –Sedisa– cuenta desde ahora en su junta directiva con el director asistencial del Área Sanitaria de Ferrol, Salvador Mariño-Ageiros Monteagudo, que actuará como vicepresidente; y con la gerente del Área, Fernanda López Crecente, que será vocal de la junta.

Esta nueva agrupación territorial de la sociedad española acaba de formalizarse y supone contar con dos integrantes de la comarca en un equipo de 13 personas de diversos hospitales de Galicia.

Sedisa busca evolucionar el modelo sanitario hacia la excelencia y pone en valor el papel del directivo, al generar y difundir conocimiento.