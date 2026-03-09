Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

La gerente y el director asistencial del Área de Ferrol forman parte de la junta directiva de Sedisa

Sedisa busca evolucionar el modelo sanitario hacia la excelencia

Redacción
09/03/2026 21:26
Salvador e Fernanda no cubo 50 aniversario do Arquitecto Marcide
Salvador Mariño-Ageiros y Fernanda ante el cubo del 50 aniversario del Arquitecto Marcide
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La Sociedad Española de Directivos de la Salud –Sedisa– cuenta desde ahora en su junta directiva con el director asistencial del Área Sanitaria de Ferrol, Salvador Mariño-Ageiros Monteagudo, que actuará como vicepresidente; y con la gerente del Área, Fernanda López Crecente, que será vocal de la junta.

Esta nueva agrupación territorial de la sociedad española acaba de formalizarse y supone contar con dos integrantes de la comarca en un equipo de 13 personas de diversos hospitales de Galicia.

Sedisa busca evolucionar el modelo sanitario hacia la excelencia y pone en valor el papel del directivo, al generar y difundir conocimiento.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Salvador e Fernanda no cubo 50 aniversario do Arquitecto Marcide

La gerente y el director asistencial del Área de Ferrol forman parte de la junta directiva de Sedisa
Redacción
Casa Do Deporte

El arreglo de la Casa do Deporte se centrará en la cubierta y costará cerca de 190.000 euros
Redacción
El ideal gallego

La Xunta aprueba la aportación a la asociación ferrolana Asfedro de 1,1 millones para la asistencia a pacientes
Redacción
Bruno García 1

El seleccionador nacional de Kuwait, el ferrolano Bruno García vuelve a casa por mediación de la Federación de Fútbol
Redacción