La fase de Caranza de 'Abrir Ferrol al mar' habilitará 74 nuevas plazas de estacionamiento

Exterior del Auditorio Jorge Meis

El gobierno local ha aprobado este lunes la fase de Caranza de 'Abrir Ferrol al mar', que, a su vez, se dividirá en dos partes. La segunda afecta exclusivamente a la arena de la futura playa, situada al pie y en las proximidades de los equipamientos culturales de la zona, el Auditorio y el conservatorio Xan Viaño. Entre las dos actuaciones, la inversión se situará en torno a los 2,5 millones de euros, distribuidos casi a partes iguales.

El alcalde, José Manuel Rey Varela, aseguró que "imos en serio co proxecto", en referencia tanto a los tramos que se están ejecutando (Irmandiños) y al que ya se ha adjudicado, Esteiro, que, dijo, "está a piques de comezar". La intervención en Caranza, que tiene una duración de 13 meses, culminará el proyecto estrella del mandato y lo hará, afirmó el regidor, en 2027.

La actuación en Caranza afectará a un tramo de unos 600 metros de longitud y se desarrollará en un espacio de unos 32.000 metros cuadrados que, señaló Rey Varela, "que se atopa moi degradado ambientalmente" y que es, además, por donde discurre el Camiño Inglés, que será "ampliado e repavimentado con xabre estabilizado".

Con los objetivos de ejecutar una "reorganización integral deste ámbito, mellorar a mobilidade peonil e ciclista, reforzar os accesos desde o tecido urbano e potenciar os espazos de estancia e lecer", el proyecto de Caranza se centrará en el perímetro de la ensenada, y el espacio entre la ruta xacobea y la avenida do Mar se configurará como "un gran espazo multifuncional destinado ao uso da cidadanía", explicó el alcalde.

En lo que respecta a las actuaciones concretas, se plantarán árboles nuevos, que tendrán sistemas antirraíces para, según dijo el alcalde, "evitar que se levante o pavimento, como ten ocorrido noutras zonas". Además, se instalará un sistema de riego por goteo. También habrá una nueva iluminación tanto en las zonas de estacionamiento como en el parque infantil que se creará.

El proyecto también incluye nuevos aparcamientos y la rehabilitación integral del que ya existe y da servicio al Auditorio y el Xan Viaño (52 plazas). Las nuevas áreas estarán, por un lado, en la calle Fonte da Greza (24 plazas) y en Telleiras con la calle nº 5, en este caso de 50 plazas. En este último caso se ha hecho un cambio en el planeamiento, pues se trata de una parcela que era de uso residencial y que pasa así a ser dotacional. "Insisto", aseguró el alcalde, "en que é compatible facer máis zonas verdes e máis estacionamento".

La segunda parte de esta actuación se limita a la arena de la playa. El regidor recordaba el pasado jueves en las Conversas no Parador que esta última fase de 'Abrir Ferrol al mar' era la más compleja de todas por las autorizaciones sectoriales que requería. Este lunes aludió específicamente a la de la Demarcación de Costas, aunque recordó que el proyecto lleva casi un año finalizado y que desde entonces se ha trabajado en la consecución de los permisos. "Do que se trata é de determinar que area terá a praia nova e tamén a que permitirá a rexeneración da existente", manifestó, "para que ambas teñan a cantidade necesaria para que sexan espazos da maior calidade".