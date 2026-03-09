Mi cuenta

Diario de Ferrol

Fotografía internacional, teatro galego y música portuguesa, solo una parte del día en la Escola de Idiomas de Ferrol

Esta edición de las 'Xornadas Culturais' empezó el lunes y terminará el jueves

Redacción
09/03/2026 22:00
La programación de las ‘Xornadas Culturais’ que organiza la Escola Oficial de Idiomas de Ferrol, en colaboración con la Xunta, el Concello y el Leixa, alcanza este martes 10 la segunda sesión, protagonizada por los departamentos de portugués y galego. El miércoles será el turno de inglés e italiano y el jueves de francés y alemán, todos los días con una amplia variedad de actividades, como talleres, películas, charlas o teatro, así como una visita guiada a la exposición fotográfica que se exhibe en el centro, como tomadas en países como India, Benín, Egipto, Vietnam o Sudán, entre otros, por José Luis Fernández Liz (Lugo, 1950 – Madrid, 2024).

La visita guiada a esta muestra titulada ‘Enfocando a la mujer silenciada’, comisariada por la alumna y viuda del autor, Lola Ramírez, tendrá lugar este martes 10 a las 12.15 horas, después de la tercera edición de los ‘Petiscos de convivencia’ que organiza el Equipo de Dinamización da Lingua Galega. Por la tarde, a las 16.30 en la biblioteca habrá una videoconferencia de Marco Neves y a las 18.00, en el salón de actos, una representación teatral.

Segunda cita da primeira edición de “Petiscos de convivencia”, este martes na cafetaría da EOI

O galego move masas na Escola de Idiomas de Ferrol coa celebración dos segundos “Petiscos de convivencia”

Esta segunda jornada termina con la música tradicional portuguesa de Coro do Beco, a las 20.30 en el salón de actos, y la del miércoles se inaugurará con un taller de repostería, en la cafetería, a las 9.30 horas, de la mano del departamento de inglés. En cambio, las actividades que organiza la sección de italiano empezarán con una película de este país, en el aula 17, a las 11.00. El jueves 12 tendrá lugar la última sesión, de la mano de los organizadores de francés y alemán.

Petiscos de convivencia. EOI

“Xornadas Culturais” en pleno centro de Ferrol para viajar a Italia, Inglaterra o Portugal

