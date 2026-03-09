El seleccionador nacional de Kuwait, el ferrolano Bruno García vuelve a casa por mediación de la Federación de Fútbol

Bruno García Archivo

El seleccionador nacional de fútbol sala de Kuwait, el ferrolano Bruno García, podrá regresar a casa gracias a la intermediación de la Real Federación Española de Fútbol –RFEF–.

García se había visto afectado por la inseguridad que se vive en el país desde que el pasado 28 de febrero, Estados Unidos e Israel iniciaron sus ataques contra Irán y, éste respondió lanzando misiles a los países árabes con bases americanas, como Kuwait, un estado que se ubica frente a la nación iraní, que tiene en su punto de mira las referidas instalaciones de soberanía americana.

Ahora, el propio seleccionador explica que se ha conseguido una vía de salida por Arabia Saudí y se encuentra, tato él como otros entrenadores de fútbol y de futsal, de camino a Riad para volar este mismo martes a Madrid, si no hay imprevistos.

La pasada semana, el seleccionador contactó con la embajada española para dejar el país pero la opción que les daban era fletar un autobús para viajar al país vecino, a la propia Riad, de donde hoy partirán, pero una vez allí les recomendaban quedarse en un hotel hasta poder encontrar un vuelo por su cuenta, opción que rechazaron en ese momento.

El vuelo desde Riad, a donde fueron llegando en la jornada del lunes varios grupo, está previsto que parta este martes a las dos de la tarde, hora de Arabia Saudí, tras completar la incorporación de los pasajeros procedentes de Catar y Kuwait, de donde salieron el lunes, tal y como apuntó el técnico, unas 80 personas en dos autobuses diferentes.