El arreglo de la Casa do Deporte se centrará en la cubierta y costará cerca de 190.000 euros

Exterior de la Casa do Deporte, este lunes Jorge Meis

El gobierno local subsanará las principales deficiencias que presenta el pabellón de la Casa do Deporte, en Caranza, con una inversión que ronda los 190.000 euros que forma parte de las actuaciones que el Concello incluye en el proyecto Cidade do Deporte, cofinanciado por la administración local, la Xunta y también con fondos europeos.

El objetivo principal será acabar con las filtraciones y la condensación y, para ello, deberá intervenirse en cubierta, que, según explicó el alcalde, José Manuel Rey Varela, se renovará íntegramente. De ese modo, se retirará la chapa y los lucernarios actuales, puesto que contribuyen a las filtraciones. En su lugar se colocará una de tipo panel sándwich aislado, más acorde con los usos deportivos y que, además de mejorar “o comportamento térmico” de la instalación, también “reducirá a aparición de condensacións”. Esta intervención contempla además la renovación de los canalones y de las bajantes, con lo que se mejorará la recogida y evacuación de pluviales.

Para poner coto a la entrada de agua, el proyecto incorpora una actuación específica en la fachada noroeste. Esto supondrá la colocación de un drenaje perimetral que recoja y conduzca el agua hacia el sistema de evacuación, lo que permitirá la reducción de la presión hidrostática sobre el muro.

Iluminación y accesibilidad

Además de la envolvente, el proyecto se centrará también en mejorar la ventilación y la iluminación del polideportivo. En lo que respecta a lo segundo, se renovará toda la instalación para sustituirla por otra de tecnología LED, más eficiente y más barata, y, en cuanto a la ventilación, se van a colocar equipos de impulsiones y extracciones que favorezcan la renovación del aire interior y el control de la humedad.

En materia de accesibilidad, se eliminará la barrera que existe actualmente para acceder a la pista (unas escaleras) y se cambiará por una rampa.

Junto a estos trabajos, las actuaciones en la Casa do Deporte alcanzan asimismo a la instalación de una malla antipájaros en diferentes puntos de la envolvente y también se repintarán todas las líneas de la pista, muy desgastadas y que para determinada disciplinas no cumplen con los requisitos del reglamento.

El plazo para la realización de las obras, una vez se adjudiquen, es de tres meses.