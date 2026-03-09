Ferrol
Así será la fase de Caranza de "Abrir Ferrol al mar"
El gobierno local ha aprobado esta nueva fase del ambicioso proyecto, que se dividirá en dos
La Xunta de Goberno del Concello ferrolano ha aprobado este lunes la adjudicación de la fase de Caranza del proyecto "Abrir Ferrol al mar", que tiene un coste conjunto de 2,5 millones de euros.
A su vez, este tramo se dividirá en dos intervenciones y será la segunda la que afecte a la arena de la nueva playa, que se situará en la parte trasera del Auditorio y el Conservatorio Xan Viaño.