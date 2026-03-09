Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Caranza: Abrir Ferrol al mar
Ferrol

Así será la fase de Caranza de "Abrir Ferrol al mar"

El gobierno local ha aprobado esta nueva fase del ambicioso proyecto, que se dividirá en dos

Redacción
09/03/2026 13:05

La Xunta de Goberno del Concello ferrolano ha aprobado este lunes la adjudicación de la fase de Caranza del proyecto "Abrir Ferrol al mar", que tiene un coste conjunto de 2,5 millones de euros.

A su vez, este tramo se dividirá en dos intervenciones y será la segunda la que afecte a la arena de la nueva playa, que se situará en la parte trasera del Auditorio y el Conservatorio Xan Viaño.

Te puede interesar

8M gala de la mujer homenajea maria manuela

María Manuela, símbolo del feminismo en el acto institucional del Día de la Mujer en Ferrol
Cristina R. Calvo
Universidad entrevista directoras diferentes cátedras

Las mujeres directivas, un caso mayoritario en las ocho cátedras del Campus de Ferrol
Rita Tojeiro Ces
Atropello avenida do mar

Atropellan a una septuagenaria en un paso de peatones en la avenida do Mar de Ferrol
Redacción
Cristóbal Colón y Castilla en el Dynamic Guard

La ‘Almirante Juan de Borbón’ se ejercita en el mar del Norte en el ‘Dynamic Guard’
redacción ferrol