Así será la fase de Caranza de "Abrir Ferrol al mar"

La Xunta de Goberno del Concello ferrolano ha aprobado este lunes la adjudicación de la fase de Caranza del proyecto "Abrir Ferrol al mar", que tiene un coste conjunto de 2,5 millones de euros.

A su vez, este tramo se dividirá en dos intervenciones y será la segunda la que afecte a la arena de la nueva playa, que se situará en la parte trasera del Auditorio y el Conservatorio Xan Viaño.