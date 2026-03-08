“Xornadas Culturais” en pleno centro de Ferrol para viajar a Italia, Inglaterra o Portugal

Petiscos de convivencia en la EOI Emilio Cortizas

La Escola Oficial de Idiomas (EOI) de Ferrol arranca este lunes día 9 con un ciclo bajo el nombre “Xornadas Culturais”, una propuesta en la que, con la colaboración de la Xunta, Concello y el Leixa, se presenta una semana de actividades culturales dedicadas a diferentes idiomas con los que, sin salir del mismo centro de la ciudad, permitirán conocer un poco más un total de cinco países extranjeros, pero también un poco del propio que, de hecho, ocupará la primera jornada de esta programación.

El departamento de Español abre el evento con varias actividades relacionadas con la cultura. De 11.00 a 13.00 se organizan juegos de mesa típicos en el aula 15. Por la tarde, de 17.30 a 18.30, hay un intercambio gastronómico entre culturas en la cafetería. Finalmente, de 18.30 a 19.30 se realizará un cuestionario sobre cultura española también en esta misma ubicación.

Al día siguiente, las actividades están organizadas por el equipo de Portugués y Gallego. La jornada comienza a las 11.00 con un encuentro de convivencia con petiscos en la cafetería. A las 12.15 hay una visita guiada a una exposición fotográfica. Por la tarde será el turno de una videoconferencia con Marco Neves titulada “Mitos da lingua portuguesa” en la biblioteca a las 16.30. Más tarde, a las 18.00, hay una representación teatral en el salón de actos y el día termina a las 20.30 con la actuación musical a cargo del Coro do Beco da Língua.

El miércoles participan los departamentos de Inglés e Italiano con numerosas actividades. El primero propone un taller de repostería a las 9:¡.30 en la cafetería, charlas y cuestionarios sobre Canadá y Estados Unidos en la biblioteca, un taller de pronunciación en el aula 1, actividades con canciones, una charla sobre Escocia en el salón de actos y un taller de meditación a las 19.30. Por su parte, el segundo proyectará cine italiano a las 11.00 en el aula 17, una conferencia sobre la historia de Italia a las 16.30 y una merienda a las 18.00.

Por último, y para bajar el telón de esta cita, el jueves 12 de marzo el programa continúa con actividades de los departamentos de Francés y Alemán. Entre ellas destacan un quiz francófono, un café literario en la biblioteca, un taller de cocina, una representación teatral en el salón de actos y varias actividades en alemán como un desayuno alemán con cuestionario y una sesión de manualidades y juegos con café y pastel.