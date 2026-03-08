María Manuela, símbolo del feminismo en el acto institucional del Día de la Mujer en Ferrol

La gala de la mujer homenajea a María Manuela Jorge Meis

La coherencia y libertad creativa de María Manuela, rompiendo moldes en una época en la que no era fácil expresarse y ocupar espacios públicos con voz propia, fue reconocida ayer en el teatro Jofre, en la gala organizada por el Concello para conceder el XVIII Galardón 8-M, que fue otorgado a la artista ferrolana, en un auditorio repleto de cariño hacia la cantante y pintora.

Con la periodista Ada Romero como conductora de la gala y un escenario lleno de mariposas, que han identificado la campaña del Concello para este 8-M como símbolo de libertad, la celebración se desarrolló de forma dinámica y, por expreso deseo de la homenajeada, sin alargamientos innecesarios para que quienes quisieron arropar a la artista en este momento pudiesen también después acudir a la manifestación que, convocada por la Marcha Mundial das Mulleres, llenó pasadas las siete de la tarde las calles de la ciudad naval.

Por la pantalla del escenario pasaron los rostros de las mujeres o colectivos que a lo largo de los años recibieron este galardón, que desde ayer es también de María Manuela. Y precisamente para ella fueron las palabras cargadas de cariño de otros profesionales y artistas, pero sobre todo amigos, de la homenajeada. Así, entre los que dejaron sus palabras en un vídeo se encontraban nombres como los de Xoán Rubia, Aurora Marco, Nani García o Chelo Loureiro.

El acto estuvo presidido por el alcalde, José Manuel Rey Varela, que fue el encargado de entregar el galardón a la artista por “a súa traxectoria persoal, artística e social, que a converte nun referente salientable no ámbito da cultura, da igualdade e do compromiso coa sociedade”.

Un momento de la actuación de la artista Jorge Meis

El regidor destacó la importancia de referentes como María Manuela y señaló de ella su impacto “profundo e sostido” que la hizo merecedora no solo de este reconocimiento sino también de otros como el Premio honorífico Martín Códax.

Con respecto a la efeméride del 8-M, se hizo hincapié, a través de la declaración institucional, en la eliminación de barreras “que impiden a igualdade de xustiza”.

Desde el Concello de Ferrol todas las fuerzas políticas mostraron su compromiso en continuar trabajando y poniendo todos los esfuerzos en la consecución de una sociedad en la que las mujeres y hombres tengan los mismos derechos y libertades.

También la edila Elvira Miramontes destacó el papel de las mujeres referentes, tanto de aquí como de otras partes del mundo en las que no gozan de derechos de ningún tipo.

Tras el agradecimiento sentido de María Manuela con la entrega del galardón 8-M, como no podía ser de otro modo, la homenajeada regaló al público su voz y su música, con un pequeño recopilatorio de lo que ha significado su larga carrera, primero junto a su marido Miguel ‘Tranquilo’ y ahora en compañía de su hijo Xurxo Varela, intéprete de viola de gamba.

Galería La lucha feminista sale a la calle Ver más imágenes

El reconocimiento del Concello se suma así a la extensa lista de premios que a lo largo de su trayectoria ha recibido María Manuela dentro de la música y la cultura gallega, inspirando además a nuevas generaciones de artistas.

A su faceta de cantante se sumó posteriormente la de pintora e incluso la de doblaje, participando recientemente poniendo voz a la abuela de ‘Valentina’, de su gran amiga Chelo Loureiro.

Manifestación

Tras el acto celebrado en el Jofre, el Día de la Mujer vivió su lado más reivindicativo, con miles de personas participando en la manifestación que, organizada por la Marcha Mundial das Mulleres, llenó las calles en un recorrido que partió de la plaza de España y se dirigió a Amboage, para finalizar delante del Concello. Allí se reunieron mujeres y hombres tras más de una decena de pancartas con muchos lemas pero un grito único contra la desigualdad.

Manifestación por las calles de la ciudad Jorge Meis

En el acto se recordó la historia de la resistencia, especialmente en Galicia, y el papel del feminismo como “forza transformadora capaz de cambiar o mundo”. Unos cambios necesarios y que ahora vuelven a tener especial relevancia en el ámbito económico o político, con la reducción de los derechos sociales que, indicaron las manifestantes, afectan especialmente a las mujeres y en los que hay que seguir poniendo el acento feminista.