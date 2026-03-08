Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

María Manuela, símbolo del feminismo en el acto institucional del Día de la Mujer en Ferrol

Las calles de Ferrol se tiñeron de morado en la concurrida manifestación por el 8-M

Cristina R. Calvo
Cristina R. Calvo
08/03/2026 23:50
8M gala de la mujer homenajea maria manuela
 La gala de la mujer homenajea a María Manuela
Jorge Meis
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La coherencia y libertad creativa de María Manuela, rompiendo moldes en una época en la que no era fácil expresarse y ocupar espacios públicos con voz propia, fue reconocida ayer en el teatro Jofre, en la gala organizada por el Concello para conceder el XVIII Galardón 8-M, que fue otorgado a la artista ferrolana, en un auditorio repleto de cariño hacia la cantante y pintora.

Con la periodista Ada Romero como conductora de la gala y un escenario lleno de mariposas, que han identificado la campaña del Concello para este 8-M como símbolo de libertad, la celebración se desarrolló de forma dinámica y, por expreso deseo de la homenajeada, sin alargamientos innecesarios para que quienes quisieron arropar a la artista en este momento pudiesen también después acudir a la manifestación que, convocada por la Marcha Mundial das Mulleres, llenó pasadas las siete de la tarde las calles de la ciudad naval.

Por la pantalla del escenario pasaron los rostros de las mujeres o colectivos que a lo largo de los años recibieron este galardón, que desde ayer es también de María Manuela. Y precisamente para ella fueron las palabras cargadas de cariño de otros profesionales y artistas, pero sobre todo amigos, de la homenajeada. Así, entre los que dejaron sus palabras en un vídeo se encontraban nombres como los de Xoán Rubia, Aurora Marco, Nani García o Chelo Loureiro.

El acto estuvo presidido por el alcalde, José Manuel Rey Varela, que fue el encargado de entregar el galardón a la artista por “a súa traxectoria persoal, artística e social, que a converte nun referente salientable no ámbito da cultura, da igualdade e do compromiso coa sociedade”.

8M gala de la mujer homenajea maria manuela
Un momento de la actuación de la artista
Jorge Meis

El regidor destacó la importancia de referentes como María Manuela y señaló de ella su impacto “profundo e sostido” que la hizo merecedora no solo de este reconocimiento sino también de otros como el Premio honorífico Martín Códax.

Con respecto a la efeméride del 8-M, se hizo hincapié, a través de la declaración institucional, en la eliminación de barreras “que impiden a igualdade de xustiza”.

Desde el Concello de Ferrol todas las fuerzas políticas mostraron su compromiso en continuar trabajando y poniendo todos los esfuerzos en la consecución de una sociedad en la que las mujeres y hombres tengan los mismos derechos y libertades.

También la edila Elvira Miramontes destacó el papel de las mujeres referentes, tanto de aquí como de otras partes del mundo en las que no gozan de derechos de ningún tipo.

Tras el agradecimiento sentido de María Manuela con la entrega del galardón 8-M, como no podía ser de otro modo, la homenajeada regaló al público su voz y su música, con un pequeño recopilatorio de lo que ha significado su larga carrera, primero junto a su marido Miguel ‘Tranquilo’ y ahora en compañía de su hijo Xurxo Varela, intéprete de viola de gamba.

Galería

La lucha feminista sale a la calle

8M manifestación mujerVer más imágenes

El reconocimiento del Concello se suma así a la extensa lista de premios que a lo largo de su trayectoria ha recibido María Manuela dentro de la música y la cultura gallega, inspirando además a nuevas generaciones de artistas.

A su faceta de cantante se sumó posteriormente la de pintora e incluso la de doblaje, participando recientemente poniendo voz a la abuela de ‘Valentina’, de su gran amiga Chelo Loureiro.

Manifestación

Tras el acto celebrado en el Jofre, el Día de la Mujer vivió su lado más reivindicativo, con miles de personas participando en la manifestación que, organizada por la Marcha Mundial das Mulleres, llenó las calles en un recorrido que partió de la plaza de España y se dirigió a Amboage, para finalizar delante del Concello. Allí se reunieron mujeres y hombres tras más de una decena de pancartas con muchos lemas pero un grito único contra la desigualdad.

8M manifestación mujer
Manifestación por las calles de la ciudad
Jorge Meis

En el acto se recordó la historia de la resistencia, especialmente en Galicia, y el papel del feminismo como “forza transformadora capaz de cambiar o mundo”. Unos cambios necesarios y que ahora vuelven a tener especial relevancia en el ámbito económico o político, con la reducción de los derechos sociales que, indicaron las manifestantes, afectan especialmente a las mujeres y en los que hay que seguir poniendo el acento feminista.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

8M gala de la mujer homenajea maria manuela

María Manuela, símbolo del feminismo en el acto institucional del Día de la Mujer en Ferrol
Cristina R. Calvo
Universidad entrevista directoras diferentes cátedras

Las mujeres directivas, un caso mayoritario en las ocho cátedras del Campus de Ferrol
Rita Tojeiro Ces
Atropello avenida do mar

Atropellan a una septuagenaria en un paso de peatones en la avenida do Mar de Ferrol
Redacción
Cristóbal Colón y Castilla en el Dynamic Guard

La ‘Almirante Juan de Borbón’ se ejercita en el mar del Norte en el ‘Dynamic Guard’
redacción ferrol