Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Los sucesos del 10 de Marzo, en el Consejo de Ministros

Fuco Buxán y Memoria Histórica Democrática valoran la decisión de declaración institucional

Redacción
08/03/2026 20:08
Monumento al 10 de marzo 
Jorge Meis
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Colectivos ferrolanos como memoria Histórica Democrática y Fuco Buxán han valorado la aprobación prevista para mañana en el Consejo de Ministros del reconocimiento institucional a las víctimas de los sucesos del 10 de marzo de 1972 en la ciudad naval, en los que fallecieron asesinados Amador y Daniel, a los que se recuerda cada 10-M, en el Día da Clase Obreira Galega.

Ambas entidades subrayan la importancia del movimiento obrero organizado para “impulsar espacios de participación colectiva que contribuiron ao avance democrático e o recoñecemento de dereitos sociais e laborais”, mostrando al mundo “un pobo con conciencia de clase loitando democráticamente contra a tiranía”.

El secretario comarcal de CC.OO., José Hurtado, anunció el pasado viernes que, según fuentes gubernamentales, el Consejo de Ministros del próximo martes tiene previsto aprobar una declaración institucional de reconocimiento a las víctimas del 10 de Marzo. “Esperemos que sexa verdade e que se faga pública. Sería un paso importante, similar á declaración do Parlamento galego en 1997”, señalaba.

Rolda de prensa CCOO 10 de Marzo

“Memoria, loita e traballo”, el lema de CCOO para los actos del 10 de Marzo en Ferrol

Más información

Además, ambas entidades de memoria, explican que esta declaración supondría un paso más en la consolidación de “Ferrol, cidade da memoria”, recordando, además, su petición de que el monumento a las víctimas del 10 de marzo cambie de ubicación.

La conmemoración del 10 de marzo de mañana contará con un acto institucional del Concello de Ferrol, a las 11.30 en el monumento que recuerda los sucesos la ciudad, además de las manifestaciones previstas para las 12.00 horas y las 20.00 horas, ya que nuevamente no habrá unión sindical y CCOO y UGT saldrán a la calle por la mañana y la CIG, por la tarde.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

9251424 15472425

Condenan a una cooperativa de Ferrolterra a devolver los gastos de formalización de una hipoteca
Redacción
El ideal gallego

Los sucesos del 10 de Marzo, en el Consejo de Ministros
Redacción
Petiscos de convivencia. EOI

“Xornadas Culturais” en pleno centro de Ferrol para viajar a Italia, Inglaterra o Portugal
Redacción
La Asociación Sociocultural ASCM fue protagonista en el acto conmemorativo del 8-M de 2025

La conmemoración del 8-M en el Campus de Ferrol hace autoanálisis del III Plan de Igualdade da UDC
Redacción