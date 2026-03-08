Los sucesos del 10 de Marzo, en el Consejo de Ministros

Monumento al 10 de marzo Jorge Meis

Colectivos ferrolanos como memoria Histórica Democrática y Fuco Buxán han valorado la aprobación prevista para mañana en el Consejo de Ministros del reconocimiento institucional a las víctimas de los sucesos del 10 de marzo de 1972 en la ciudad naval, en los que fallecieron asesinados Amador y Daniel, a los que se recuerda cada 10-M, en el Día da Clase Obreira Galega.

Ambas entidades subrayan la importancia del movimiento obrero organizado para “impulsar espacios de participación colectiva que contribuiron ao avance democrático e o recoñecemento de dereitos sociais e laborais”, mostrando al mundo “un pobo con conciencia de clase loitando democráticamente contra a tiranía”.

El secretario comarcal de CC.OO., José Hurtado, anunció el pasado viernes que, según fuentes gubernamentales, el Consejo de Ministros del próximo martes tiene previsto aprobar una declaración institucional de reconocimiento a las víctimas del 10 de Marzo. “Esperemos que sexa verdade e que se faga pública. Sería un paso importante, similar á declaración do Parlamento galego en 1997”, señalaba.

Además, ambas entidades de memoria, explican que esta declaración supondría un paso más en la consolidación de “Ferrol, cidade da memoria”, recordando, además, su petición de que el monumento a las víctimas del 10 de marzo cambie de ubicación.

La conmemoración del 10 de marzo de mañana contará con un acto institucional del Concello de Ferrol, a las 11.30 en el monumento que recuerda los sucesos la ciudad, además de las manifestaciones previstas para las 12.00 horas y las 20.00 horas, ya que nuevamente no habrá unión sindical y CCOO y UGT saldrán a la calle por la mañana y la CIG, por la tarde.